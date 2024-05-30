Netflix, Minecraft'ın Animasyon Dizisini Duyurdu: Yayın Tarihi Belli Oldu mu?

Minecraft evreni, yepyeni bir animasyon dizisiyle Netflix'te hayat buluyor. Netflix ve Mojang Studios, şimdiye kadar yapılmış en popüler video oyunlarından biri olan Minecraft'a dayalı bir animasyon dizisi üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Minecraft Animasyon Dizisi Tarihi Belli Oldu mu?

Sürpriz bir şekilde duyurulan dizi, oyun dünyasını yeni bir ışıkla gösteren yeni karakterlerin yer aldığı orijinal bir hikayeye sahip olacak ve yalnızca popüler platform olan Netflix'te yayınlanacak.

Ayrıca dizinin, popüler animasyon serileri Sonic Prime, Ninjago: Dragons Rising ve Carmen Sandiego'nun arkasındaki stüdyo WildBrain tarafından yapılacağı da söyleniyor.

Aşağıda yer alan duyuru fragmanında ise, ikonik sürüngenin ve zombinin sesleri yanı sıra henüz dizinin çıkışıyla ilgili bir tarih olmasa da çok yakında geleceği belirtiliyor.