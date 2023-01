Netflix Neil Patrick Harris'in Oynadığı Sitcom'u İptal Etti

Dünya çapında milyonlarca aboneye sahip olan Netflix, son yıllarda içerik bombardımanı prensibini benimsiyor. Neredeyse her gün 5'den fazla içeriğin ilk defa çıkış yaptığı platformda bazı dizilerin de ömrü uzun olmuyor. Bunun en son örneklerinden biri kafa açan yapısıyla sevilen 1899 dizisi olmuştu.

Netflix'ten yeni bir karar da Uncoupled için geldi. How I Met Your Mother dizisiyle ünlenen başarılı oyuncu Neil Patrick Harris'in yer aldığı Uncoupled, birinci sezonun ardından iptal edildi.

Netflix Neden Dizileri İptal Ediyor?

Netflix için bir dizinin fişini çekmek artık sıradan bir olay haline geldi. Geçtiğimiz yıl firmanın büyük başarı beklediği Inside Job ve 1899 gibi yapımlar, birinci sezonun ardından iptal edilmişti. Peki, Netflix neden dizileri iptal ediyor?

Aslında bu sorunun birkaç cevabı var. Özellikle 1899'un çıktığı dönem yakaladığı başarı ve endüstride edindiği üne bakılırsa ikinci ve hatta üçüncü sezonlarının direkt olarak onay alması bekleniyordu. Ancak Netflix yalnızca izlenme sayılarına veya popülerliğe bakmıyor.

Netflix'in en çok dikkat ettiği verilerden biri izleyicilerin devam etme oranı. Örneğin 1899, çıktığı dönemde en çok izlenen içerik olurken birçok izleyicinin 4 ve 5. bölüm sonrasında diziyi izlemeyi bıraktığı ortaya çıktı. Netflix, devam sezonlarının gelmesi için izleyici devamlılığını neredeyse şart koşuyor diyebiliriz.

Benzer bir senaryo Neil Patrick Harris'in yer aldığı sitcom dizisi Uncoupled için de yaşanmış gibi duruyor. Geri dönüşler ve izlenme sayıları açısından gayet başarılı görülen yapımın ikinci sezonu ne yazık ki gelmeyecek.