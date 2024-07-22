Netflix Oyun İşinde Kararlı: Geliştirilen Oyun Sayısı Açıklandı!

Bu yılın ikinci çeyreğinde 8 milyondan fazla abone kazanan ve bu doğrultuda gelirlerini 9,7 milyar dolara çıkarmayı başaran Netflix cephesinde yüzler gülüyor. Son gelen bilgiler, platformun oyun işinde de kararlı olduğunu ve hatta geliştirilmekte olan oyun sayısını ortaya koyuyor.

Netflix, 80'den Fazla Oyun Geliştirdiğini Söyledi

Netflix, finansal raporların tartışıldığı toplantıda oyun işindeki çalışmalarına değindi ve an itibariyle geliştirilen 80'den fazla oyun olduğunu söyledi. Oyunları, hayranlarla iletişimde güçlü bir araç olarak nitelendiren şirket, yine geçmişteki gibi popüler dizi ve filmlerden esinlenen oyunları piyasaya sürecek.

Bilindiği üzere Netflix oyun sektörüne üç sene önce giriş yaptı. Netflix eş CEO'su ve başkanı Greg Peters bu kapsamda şirketin bu alandaki ilerlemesinden memnun olduğunu söyledi. Peters, konuyla ilgili tam olarak şu ifadeleri kullandı;

Kendimize oldukça agresif katılım büyüme hedefleri belirledik. Ve bunlara ulaştık, birçok durumda bunları aştık.

Netflix'in, 2021'de yayınlanan birinci sezonuyla büyük ses getiren Squid Game'den ilham alan çok oyunculu bir oyun üzerinde çalıştığını belirtelim. Dizinin ikinci sezonuyla eş zamanlı piyasaya sürülecek bu yapımda, tıpkı dizideki gibi yarışmacıların hayatta kalmak için oynadığı çocuk oyunları mevcut olacak.

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