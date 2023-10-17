Netflix, Oyun İndirme Sayısını İkiye Katladı!

Netflix, oyun pazarına giriş yaparak yeni bir döneme adım attı. Geçtiğimiz günlerde eğlence odaklı mağazalar açacağını duyuran şirket, oyun alanındaki çalışmalarıyla küresel pazarda ön sıralarda olmaya çabalıyor.

Dizi ve film izlemek dışında kullanıcıların oyun da oynayabildiği platform, bu sene oyun indirme sayısını ikiye katladı. İşte haberimizin devamı...

70,5 Milyon İndirmeye Ulaştı!

Netflix, her geçen gün düşen abone sayısını tekrar yükseltebilmek için birçok adım attı. Yalnızca dizi ve film sunarak aboneleri kendine çekmekte yeterli olmadığını fark eden şirket, oyun dünyasına da giriş yaptı.

Geçtiğimiz aylarda oyun sayısını 70'e çıkaran Netflix, bünyesine yeni oyunlar katmak için çalışmalarına devam ediyor. Yeni gelen habere göre şirketin oyun dünyasındaki hızlı yükselişi devam ediyor.

Geçen yılın eylül ayında 30,4 milyon indirme sayısına sahip olan Neflix Games, 2023 yılının eylül ayında %131 artış göstererek indirme sayısında 70,5 milyona yükseldi. Bu veriler şirketin hedeflerinde başarılı ilerlediğini gösteriyor.

Bu sonuca göre Netflix kullanıcılarının platform üzerinden daha fazla oyun oynamaya başladığını söyleyebiliriz. Netflix'in yakın zamanda GTA'yı oyun kataloğuna ekleyebileceği ihtimalini de düşünürsek, önümüzdeki senenin indirme sayısı daha da yüksek olabilir.

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