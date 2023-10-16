Netflix Oyunları Arasına Yenileri Ekleniyor: Hangi Dizilerin Oyunu Geliyor?

Netflix, oyun dünyasında büyük adımlar atmaya devam ediyor. Ağustos ayında, sınırlı bir beta sürümü olarak başlattığı bulut oyun hizmeti, Night School Studio'nun Oxenfree gibi başlıkları destekliyor.

Bu hizmet, oyuncuların akıllı telefonlarını kontrol cihazı olarak kullanarak televizyonlarından oyun oynamalarına olanak tanırken, PC ve Mac kullanıcıları da geleneksel klavye ve fare ile oyun keyfi yaşayabilirler.

Netflix bugünlerde son raporlara göre büyük bir oyun stratejisini hayata geçirmeyi planlıyor. Şirket, popüler dizilere dayalı mobil oyunlar da dahil olmak üzere birinci taraf ve üçüncü taraf oyunlarını platformuna eklemeye hazırlanıyor.

Netflix, geçen yılın sonlarına doğru, mobil cihazlarda oyun oynama seçeneğini kullanıcılarına sunmuştu. Ancak şimdi şirket, bu hizmeti daha fazla cihaz ve platformda genişletme konusunda kararlı görünüyor.

Grand Theft Auto Geliyor mu?

Netflix'in oyun stratejisi, kendi yapımlarının yanı sıra Bloons TD 6 ve Classic Solitaire gibi popüler üçüncü taraf oyunlarını da sunmaya devam etmeyi hedefliyor. Squid Game ve Çarşamba gibi ilgi çeken dizilerin temel alındığı mobil oyunlar, Netflix aboneleri için birkaç ay içinde erişilebilir olacak.

Ayrıca, heyecan verici bir gelişme olarak, Netflix, büyük bir video oyun serisi olan Grand Theft Auto'yu lisans yoluyla kataloguna eklemeyi düşünüyor. Bu, oyun dünyasında devrim niteliğinde bir adım olarak kabul ediliyor.

Ayrıca, Netflix'in bulut oyun hizmetini sınırlı bir beta sürümü olarak sunması, kullanıcılara farklı cihazlarda oyun oynama esnekliği sunuyor. Bu adımlarla Netflix, içerik kataloğunu genişletme ve abonelerine daha fazla eğlence sunma stratejisini daha da ileriye taşıyor.

Siz Netflix'in bu adımını nasıl buluyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.