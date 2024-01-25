Netflix Oyun Tarafında Rekor İndirmeye Ulaştı: GTA'dan Dev Katkı!

Netflix 2021'de video oyun sektörüne ilk adımlarını attığından beri olumlu geri dönüşler almaya devam ediyor. Şimdi ise şirket son büyük atılımının meyvelerini almaya başlamış durumda.

Sevilen GTA üçlemesinin yenilenmiş sürümlerini kütüphanesine eklemek için Rockstar ile anlaşmaya varan Netflix, geçtiğimiz ay bu üçlemeyi Netflix kullanıcılara sunmuştu.

Netflix, Aralık Ayını 28 Milyon İndirmeyle Tamamladı

Bu gelişmenin ardından Netflix'in oyun tarafındaki kullanıcı sayısı aylık mobil oyun indirmeleri bakımından Aralık 2023'te neredeyse üç katına çıkarak 28 milyona ulaştı.

Netflix'in iOS ve Android'deki aylık oyun indirme sayısı geçtiğimiz Kasım ayında yaklaşık 10 milyon idi. Bu da yaklaşık %100'ün üzerinde bir artışa tekabül ediyor.

Appmagic'in rakamlarına göre San Andreas, Netflix aboneleri arasında açık ara en popüler oyun oldu ve 11,6 milyon kez indirildi. Bu rakam Vice City için 4,1 milyon ve GTA 3 için olan 2,4 milyon indirmeyle birlikte ele alındığında, toplamda 18,1 milyon indirmeye tekabül ediyor. Yani Aralık ayında olan indirmelerin büyük çoğunluğu GTA oyunlarından geliyor.

Şu anda yaklaşık 274 milyonluk üye tabanına sahip Netflix'te gerçekleşen 28 milyon indirme, yayın hizmetinin kullanıcılarının %11'inin oyunlarla etkileşime girdiğini gösteriyor.

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