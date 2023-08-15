Netflix Oyunları Artık TV'de Oynanabilecek: İlk Testler Başladı!

Netflix oyun sektörüne yönelik planlarını genişleterek, oyunlarını oynattırdığı platformların sayısını artırmayı amaçlıyor.

Netflix, 2021 yılında mobil cihazlar için oyun sektörüne adımıın atmıştı. Ardından şirket kısa bir süre önce iPhone'unuzu bir gamepad gibi kullanmanızı sağlayan yeni bir uygulama ile karşımıza çıkmıştı.

Akıllı telefonunuzu bir gamepad olarak kullanmaktaki tek problem, şirketin oyun kütüphanesinin yalnızca IOS ve Android'de mevcut olmasıydı ancak bu yakında değişecek.

Netflix, Kanada ve İngiltere'de az sayıda kullanıcıya sınırlı bir beta testi sunuyor. Şirketin amacı, oyunları TV'ler, bilgisayarlar ve mobil cihazlar da dâhil olmak üzere kullanıcıların Netflix'i kullanabildiği her cihazda oynanabilir hâle getirmek. Önümüzdeki birkaç hafta içinde Netflix'teki oyunlar netflix.com üzerinden PC ve Mac'lerdeki desteklenen tarayıcılarda da beta testine sunulacak.

Test Sürecinde Hangi Oyunlar Oynanabilecek?

Şu anda Netflix'in test sürecine dâhil ettiği iki oyun bulunuyor. Bunlar Night School Studio'dan Oxenfree ve bir arcade oyunu olan Molehew's Mining Adventure.

Beta erişimine sahip şanslı kişilerden biriyseniz, App Store'dan Netflix'in gamepad uygulamasını edinebilir ve iPhone'unuzu gamepad olarak kullanabilirsiniz. Uygulama henüz Android kullanıcıları için kullanıma sunulmadı ancak yakında gelme ihtimali var.

Kademeli olarak daha fazla cihaz eklenecek ve Netflix, platformundaki oyunları dünyanın her yerindeki kullanıcılara ulaştırmaya kararlı.