Netflix'in Reklamlı Aboneliğinde En Sevilen Özelliklerden Biri Olmayacak

Reklam destekli Netflix'in bazı reklam araları olan normal bir hizmet olacağını düşünüyorsanız ne yazık ki yanılıyorsunuz. Geliştirici Steve Moser tarafından keşfedilen ve Bloomberg ile paylaşılan Netflix uygulamasının kodundaki dile göre Netflix çevrimdışı indirmeler Netflix'in reklamsız aboneliklerinde bulunmayacak.

Şu anda, Netflix'in üç abonelik seçeneği var. İlki standart tanımlı içerik ve bu, aynı anda bir ekranda izleme olanağı sağlıyor. Bir üst seçenek HD ve aynı anda iki ekranda izleme olanağı sağlarken, her şeyi UHD'de (4K ve HDR ile) izlemek istiyorsanız en üst abonelik seçeneğini alarak, aynı anda dört ekranda izleyebiliyorsunuz.

Reklamlı Netflix'te İçerikler İndirilemeyecek

Netflix'in, hizmetin reklamsız sürümü için ödeme yapan kişilere çevrimdışı indirmeleri sağlamaması bir noktada pek de şaşırtıcı değil. Bu yılın başlarında eş CEO Ted Sarandos, reklam destekli abonelik seçeneğinin, reklamsız olanla aynı içeriğin tamamını içermediğini ve reklam destekli abonelik seçeneğinin, insanları bir üst abonelik seçeneklerini almaya ikna etmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Bunun yanı sıra bir de çevrimdışı içerikte reklam sunmanın zorluğu var. İmkansız bir şey olmasa da bir bakıma zor.

Temmuz ayında Microsoft, Netflix'in reklam teknolojisi ve satış ortağı olacağını duyurdu ve yeni abonelik seçeneğinde reklam sunmak için etkin bir altyapı sağladı. Netflix için yeni reklam destekli abonelik seçeneğinin 2023'te başlaması bekleniyor.