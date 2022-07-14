Netflix Reklamlı Abonelik İçin Microsoft İle İşbirliği Yapacak
Netlix'in reklamlı abonelik hizmetinin nasıl işleyeceği merak konusuydu. Görünen o ki dijital yayın platformu bu iş için güçlü bir destek buldu. İşte detaylar!
Geçtiğimiz ay Netflix'in daha ucuz fiyata sahip olan reklamlı abonelik hizmeti üzerinde çalıştığı CEO Ted Sarandos tarafından doğrulanmıştı. Reklam sisteminin nasıl işleyeceği belli değilken şirket tarafından konuya ilişkin bir açıklama geldi.
Açıklamada global anlamda reklamcılık için teknoloji devi Microsoft ile işbirliği yapılacağı belirtildi. Uzun yıllardır reklamcılık alanında da kaliteli ve güvenilir bir hizmet veren Microsoft, dünyanın en çok aboneye sahip olan dijital platformlarından Netflix'e destek olacak.
Para Azalınca Mottolar Değişti!
İlk çıktığı günden beri rakiplerine benzer bir şekilde reklam destekli daha uygun bir abonelik hizmeti olmayacağını belirten Netflix yetkilileri, 2022'nin son çeyreğine girerken şirketin para kaybetmesi sonrasında bu kararlarından vazgeçti. Şirket, bu para kaybını artan rekabete ve fazla hesap paylaşımına bağladı.
Bugün yapılan açıklamada Netflix reklamlı abonelik hizmeti detayları için henüz çok erken olduğuna dikkat çeken şirket, uzun vadeli planlarının hem premium hizmet isteyen kullanıcıları hem de film ve dizileri daha uygun fiyata izlemek isteyen düşük bütçeli tüketicileri mutlu etmek olduğunu belirtti.
İçeriden gelen bazı duyumlara göre Netflix 2022'nin sonuna doğru reklamlı abonelik hizmetini duyurmayı planlıyor. Şu anda test aşamasında olan hizmetin çalışma sistemi ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.
Netflix, İçeriklerine Reklam Eklemeye Hazırlanıyor
Abonelerdeki büyük kayıplardan ve şifre paylaşımından olumsuz etkilendiği iddia edilen Netflix, abone tabanını büyütmek ve daha fazla para kazanmak için reklam tabanlı bir model sunmayı planlıyor.
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