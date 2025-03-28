Netflix Bir İlke İmza Attı! Çocukluğumuzun Çizgi Filmi Dönüyor

Çocukluğumuzun büyük efsanesi, her sabah tüm aile uykudayken izlemek için televizyonun başına kurulmamıza sebep olan Scooby-Doo ve ekibi yıllar sonra ekranlara dönüyor. En popüler yayın platformlarından Netflix, bu projeyle bir ilke imza atacak ve Hanna-Barbera'nın ikonik karakterlerini yepyeni bir bakış açısıyla yeniden canlandıracak.

Geçen 50 yılın ardından, Netflix ilk defa bir live-action dizisini hayata geçirecek. Yeni dizi; Josh Appelbaum ve Scott Rosenberg'in liderliğinde, Scooby-Doo'nun başlangıç hikayesini baz alacak. Yani karakterlerin nasıl tanıştığını öğreneceğiz!

Scooby-Doo Yeni Dizinin Konusu Ne?

Hikaye, Camp Ruby-Spears'taki son yaz tatilinde başlıyor. Eski dostlar Shaggy ve Daphne, kampın derinliklerinde gizlenen esrarengiz bir kayıp Danua yavrusu ve doğaüstü bir cinayet vakası ile karşı karşıya kalıyor.

Bu ürkütücü olay, onları kasabanın bilim meraklısı Velma ve gizemli yeni çocuk Freddy ile bir araya getiriyor. Ancak bu vakayı çözmeye çalışırken kendi sırlarıyla da yüzleşmek zorunda kalıyorlar.

Netflix'in senaryolu diziler bölüm başkanı Peter Friedlander, Scooby-Doo'nun canlı aksiyon dizisiyle dönüşünü şu sözlerle duyurdu:

Mystery Inc. ekibi geri dönüyor! Bu efsanevi seriyi canlı aksiyon olarak ekrana taşımaktan aşırı memnunuz ve heyecanlıyız. Scooby-Doo, dostluk temasıyla nesiller boyunca popülerliğini korudu. Berlanti Productions ve Midnight Radio ile birlikte hem eski hayranları hem de yeni nesli heyecanlandıracak bir dizi yaratmakta kararlıyız.

Dizi hem nostaljik anlar sunacak hem de modern izleyiciler için yepyeni bir hikaye anlatacak. Siz bu dizi için heyecanlı mısınız?