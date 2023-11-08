Netflix'in Sevilen Serisi Üçüncü Filmle Geri Dönüyor!

Netflix, merakla beklenen Enola Holmes 3'ün geliştirildiğini doğruladı. Millie Bobby Brown'ın Sherlock Holmes'un aynı adı taşıyan kız kardeşi rolünde oynadığı Enola Holmes ilk olarak 2020'de Netflix'te yayınlanmıştı.

Enola Holmes'u 2022'de devam filmi Enola Holmes 2 takip etti ve o zamandan beri Enola Holmes 3 söylentileri giderek artıyordu.

Netflix İçerik Direktörü Scott Stuber, Enola Holmes 3'ün yolda olduğunu doğruladı. Collider ile yaptığı söyleşide Stuber, Enola Holmes 3'ün geliştirildiğini doğrularken, "yerli yıldız" Brown'dan övgüyle söz etti. Stuber'a göre şu anda Enola Holmes 3'ün senaryosu üzerinde çalışmalar devam ediyor.

Enola Holmes 3 Geliyor

Enola Holmes 3'e dair pek fazla detaya sahip olmasak da Enola Holmes 2 devam filmi için açık kapı bırakmıştı.

Enola'nın artık kendi başına bir dedektif olmasıyla, Enola Holmes 3 için olasılıklar sonsuz gibi görünüyor çünkü Stuber da Enola'nın Holmes serisini olabildiğince esnek ele aldıklarını söylemişti, yani Enola gelecekte sayısız gizemi üstlenebilir.

Peki siz Enola Holmes'un ilk 2 filmini izlediniz mi? 3. filmden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.