Netflix'in Şifre Paylaşımını Engelleyen Yeni Özelliği Açıklandı

Netflix, Arjantin, El Salvador, Guatemala, Honduras ve Dominik Cumhuriyeti'nde şifre paylaşımıyla mücadele etmenin yeni bir yolunu test ediyor. Honduras'taki Netflix için bir destek sayfası, testin, birincil evlerinin dışındaki bir yerde TV veya TV'ye bağlı bir cihazda iki haftadan fazla bir hesap kullanmaları durumunda, kullanıcılardan ek bir ücret ödemelerini isteyeceğini açıkça belirtiyor. Her ek ev, Arjantin'de ev başına (1,17 ABD Doları) ve diğer her yerde 2,99 ABD Doları olmak üzere ayda fazladan ek ücrete mal olacak.

Netflix'e göre test alanlarında abone hesaplarının, evdeki herhangi bir cihazdan Netflix'e erişebilecekleri ve ayrıca seyahat edip Netflix'i başka bir yerde dizüstü bilgisayarlarda ve mobil cihazlarda fazladan yeni hesap açmadan kullanabilecekleri bir ana "ev" var. Test, kullanıcıların hizmeti TV ekranlarında kullanmak için ek "evler" satın almalarına izin verecek.

Evinize Ait Olmayan TV Yalnızca 2 Hafta Kullanılabilecek

Destek sayfası yeni özelliği şu şekilde açıklıyor:

"22 Ağustos 2022'den itibaren, evinizin dışındaki bir TV'de Netflix'te oturum açtığınızda, aylık ek bir ücret karşılığında fazladan ev ekleme seçeneğini göreceksiniz. Bu TV'yi yalnızca sınırlı bir süre için kullanacaksanız, hesabınız daha önce o konumda kullanılmadığı sürece Netflix'i 2 haftaya kadar hiçbir ek ücret ödemeden izleyebilirsiniz. Bu süreden sonra, fazladan ev eklemediğiniz sürece o TV bloke edilecektir."

Destek sayfası ayrıca Netflix'in herhangi bir cihazınızda Netflix'i kullanabileceğiniz fiziksel bir konum olarak tanımlanan bir "ev"i nasıl belirlediği hakkında daha ayrıntılı bilgi veriyor. Sayfanın ilerleyen kısımlarında, Netflix'in farklı bir "evde" kullanımı tespit etmek için ne yaptığı açıklanıyor.

Netflix evleri nasıl algılar? IP adresleri, cihaz kimlikleri ve hesap etkinliği gibi bilgileri kullanıyoruz. Dâhil edilen evinizde bir cihaz kullanıyorsanız ve hâlâ hesabınızı çok fazla evin kullandığını belirten bir mesaj görüyorsanız şunları yapabilirsiniz: Cihazın evdeki diğer cihazlarla aynı internet bağlantısına bağlı olduğundan emin olun.

Cihazın bir VPN, proxy veya herhangi bir dışarıdan hizmete bağlı olmadığından emin olun.

Netflix, "seyahat ederken" evinizin dışındaki bir televizyonda Netflix kullanımınızın, "hesabınız daha önce o konumda kullanılmadığı sürece" iki haftaya kadar ek bir ücret ödemeden kullanıma uygun olduğunu açıklıyor ancak önemli olan noktada buna konum başına yılda bir kez izin veriliyor.

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