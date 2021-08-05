Netflix, SpaceX İnsanlı Uçuş Belgeselini Duyurdu

Netflix SpaceX belgeseli ile uzay meraklılarının ilgisini çekmeyi başardı. SpaceX Crew Dragon roketiyle gerçekleşecek olan ilk tamamen sivil görev, Netflix'te beş bölümlük belgesel olarak sunulacak.

Uzayın ilk tamamen sivil görevi, Eylül ortasında SpaceX roketiyle yapılacak ve bu astronotların eğitilip yörüngeye alınması süreci, yeni bir beş bölümlük Netflix serisinde belgelenecek: "Countdown: Inspiration4 Mission To Space".

Netflix SpaceX belgeseli Eylül'de geliyor

Salı günü duyurulan Countdown (Geri Sayım) belgeseli, Netflix tarafından neredeyse gerçek zamanlı olacak ilk belgesel gibi görünüyor. Netflix ilk iki bölümün 6 Eylül'de, ardından iki bölümün 13 Eylül'de geleceğini söyledi. Şirket, SpaceX'in lansman için 15 Eylül'ü hedeflediğini ve bu program planına uyulursa beşinci bölümün (uzun metrajlı final olarak) ayın sonuna kadar prömiyer yapacağını belirtti.

Belgesel Netflix ve Time Studios tarafından ortaklaşa üretilecek. Michael Jordan dizisi The Last Dance'in yaratıcısı Jason Hehir tarafından yönetilecek.

Çocuklar ve ebeveynler için hibrit live-action animasyonu olan StoryBots Space Adventure da yapım aşamasında ve 14 Eylül'de yayınlanacak. Gösteri, misyonun temellerini, roketlerin nasıl çalıştığını ve insanların uzayda nasıl yemek yediğini ve uyuduğunu açıklayacak.

This September, four civilians will launch into space for a three-day trip orbiting Earth.



Countdown: Inspiration4 Mission To Space — the first Netflix documentary series to cover an event in near real-time — will premiere in five parts leading up to and following the mission. pic.twitter.com/8fLnxHCQNN — Netflix (@netflix) August 3, 2021

Elon Musk'ın uzay şirketi, mürettebatın Dragon uzay aracında beş güne kadar Dünya yörüngesinde yaşayacağını görecek olan sivil görevi Şubat ayında açıkladı. CEO Musk duyuru açıklamasında bunu "herkesin uzaya erişim sağlaması için önemli bir kilometre taşı" olarak gördüğünü söyledi.

İnsanlı uzay görevi, St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi için 200 milyon dolar toplama misyonunu da yöneten Shift4 Payments'ın CEO'su Jared Isaacman tarafından komuta edilecek. (Isaacman, görev açıklandığında ilk 100 milyon doları St. Jude'a bağışladı ve 100 milyon dolar daha toplamaya çalışıyor.)

SpaceX daha sonra yolculukta Isaacman'a katılacak diğer üç sivili de duyurdu: yer bilimleri profesörü ve iki kez NASA astronot adayı Sian Proctor, St. Jude'da bir doktor asistanı ve pediatrik kanserden kurtulan, protez vücut parçası ile uzaya çıkan ilk kişi olacak Hayley Arceneaux ve ABD Hava Kuvvetleri gazisi Chris Sembroski.

Her şey planlandığı gibi gittiği sürece Inspiration4 lansmanı Musk ve SpaceX için uzun süredir devam eden bir hedefin sonu olacak. Jeff Bezos, Temmuz ayında Blue Origin'in New Shepherd roket/kapsül kombinasyonundaki ilk insan görevinde üç kişiye katıldı ve Virgin Galactic, önümüzdeki yıl ilk ödeme yapan müşterilerini uçurmaya çok yakın.