Netflix Temmuz 2025 Takvimi Netleşti! Efsane Dizi İçin Geri Sayım Başladı

Netflix, dünyanın en büyük dijital akış platformu konumunda. Her ay milyonlarca abonesi, platforma hangi yeni içeriklerin ekleneceğini merakla bekliyor. Bu doğrultuda her ayın sonunda şirketin bir sonraki ayın içerik takvimi belli oluyor.

Son olarak Netflix, Temmuz 2025’te platforma eklenecek yapımları duyurdu. Kütüphanesini her geçen gün genişleten platform, bu ay da izleyicilere dolu dolu bir içerik listesi sunuyor. İşte Netflix Temmuz 2025 takvimi...

Netflix'te Yayınlanacak Yeni Dizi ve Filmler - Netflix Temmuz 2025 Takvimi

Paylaşılan listeye baktığımızda birçok yapım dikkat çekiyor ancak bazıları özellikle öne çıkıyor. 2 Temmuz’da The Old Guard 2, 3 Temmuz’da The Sandman: Sezon 2 (Cilt 1) ve Mr. Robot’un tüm sezonları izleyiciyle buluşacak. 8 Temmuz’da A Star is Born ve Quarterback: Sezon 2 yayınlanırken, 17 Temmuz’da Community Squad ikinci sezonuyla geri dönüyor.

Ayın sonuna doğru yani 25 Temmuz’da ise Happy Gilmore 2 ve 31 Temmuz’da The Sandman: Sezon 2 (Cilt 3) ekranlarda olacak.

1 Temmuz 2025

17 Again (2009) - Film

A Hundred Flowers (2022) - Film

Annie (1982) - Film

Attack on London: Hunting the 7/7 Bombers (Limited Series) - Netflix Orijinal Dizisi

Blades of Glory (2007) - Film

Blow (2001) - Film

Born on the Fourth of July (1989) - Film

Bread Barber Shop (Sezon 4) - Dizi

Captain Phillips (2013) - Film

Friday Night Lights (2004) - Film

Grown Ups 2 (2013) - Film

Here Comes the Boom (2012) - Film

Horrible Bosses (2011) - Film

Mission: Impossible (1996) - Film

Mission: Impossible II (2000) - Film

Mission: Impossible III (2006) - Film

Mission: Impossible – Ghost Protocol (2011) - Film

Mission: Impossible – Rogue Nation (2015) - Film

Pacific Rim (2013) - Film

Portlandia (Sezon 1–8) - Dizi

PAW Patrol (Sezon 1–2) - Dizi

Red Eye (2005) - Film

Mom (Birden Fazla Sezon) - Dizi

Tangerine (2015) - Film

The Deer Hunter (1978) - Film

The Hitman’s Bodyguard (2017) - Film

The Hitman’s Wife’s Bodyguard (2021) - Film

The Karate Kid (1984) - Film

The Karate Kid Part II (1986) - Film

The Karate Kid Part III (1989) - Film

The Notebook (2004) - Film

The Sweetest Thing (2002) - Film

Trainwreck: The Cult of American Apparel (Cilt 1 – Bölüm 4) - Netflix Orijinal Dizisi

Yellowjackets (Sezon 2) - Dizi

V for Vendetta (2005) - Film

White Chicks (2004) - Film

Zathura: A Space Adventure (2005) - Film

2 Temmuz 2025

Raid 2 (2025) - Film

The Old Guard 2 (2025) - Netflix Orijinal Filmi

Tour de France: Unchained (Sezon 3) - Netflix Orijinal Dizisi

3 Temmuz 2025

Countdown: Taylor vs. Serrano (Sezon 1) - Netflix Orijinal Dizisi

Mr. Robot (Sezon 1-4) - Dizi

The Sandman (Sezon 2 – Cilt 1) - Netflix Orijinal Dizisi

4 Temmuz 2025

All the Sharks: Find the Sharks. Win The Cash. (Sezon 1) - Netflix Orijinal Dizisi

5 Temmuz 2025

The Summer Hikaru Died (Sezon 1) - Netflix Orijinal Dizisi

6 Temmuz 2025

Puniru is a Kawaii Slime (Yeni Bölümler) - Dizi

8 Temmuz 2025

A Star is Born (2018) - Film

Better Late Than Single (Sezon 1) - Netflix Orijinal Dizisi

Nate Jackson: Super Funny (2025) - Netflix Orijinal Stand-up Gösterisi

Quarterback (Sezon 2) - Netflix Orijinal Dizisi

Sullivan’s Crossing (Sezon 1-2) - Dizi

Trainwreck: The Real Project X (Cilt 1 – Bölüm 5) - Netflix Orijinal Dizisi

9 Temmuz 2025

Building the Band (Sezon 1) - Netflix Orijinal Dizisi

The Gringo Hunters (Sezon 1) - Netflix Orijinal Dizisi

Mad Max: Fury Road (2015) - Film

Under a Dark Sun (Sezon 1) - Netflix Orijinal Dizisi

Ziam (2025) - Netflix Orijinal Filmi

10 Temmuz 2025

7 Bears (Limited Series) - Netflix Orijinal Dizisi

Brick (2025) - Netflix Orijinal Filmi

Leviathan (Sezon 1) - Netflix Orijinal Dizisi

Offroad (Sezon 1) - Netflix Orijinal Dizisi

Sneaky Pete (Sezon 1-3) - Dizi

Too Much (Sezon 1) - Netflix Orijinal Dizisi

11 Temmuz 2025

Aap Jaisa Koi (2025) - Netflix Orijinal Filmi

Almost Cops (2025) - Netflix Orijinal Filmi

Katie Taylor vs. Amanda Serrano 3 (CANLI) - Netflix Orijinal Etkinlik

Madea’s Destination Wedding (2025) - Netflix Orijinal Filmi

14 Temmuz 2025

Apocalypse in the Tropics (2025) - Netflix Orijinal Belgeseli

15 Temmuz 2025

Entitled (Sezon 1) - Dizi

Jaws - Film

Jaws 2 - Film

Jaws 3 - Film

Jaws: The Revenge - Film

Trainwreck: Balloon Boy (Cilt 1 – Bölüm 6) - Netflix Orijinal Dizisi

16 Temmuz 2025

Amy Bradley Is Missing (Sezon 1) - Netflix Orijinal Dizisi

Mamma Mia! (2008) - Film

Wanted (2008) - Film

17 Temmuz 2025

Catalog (Sezon 1) - Netflix Orijinal Dizisi

Community Squad (Sezon 2) - Netflix Orijinal Dizisi

Cora Bora (2023) - Film

UNTAMED (Limited Series) - Netflix Orijinal Dizisi

18 Temmuz 2025

Almost Family (2025) - Netflix Orijinal Filmi

Delirium (Sezon 1) - Netflix Orijinal Dizisi

I’m Still a Superstar (2025) - Netflix Orijinal Belgeseli

Superstar (Limited Series) - Netflix Orijinal Dizisi

Vir Das: Fool Volume (2025) - Netflix Orijinal Stand-up Gösterisi

Wall to Wall (2025) - Netflix Orijinal Filmi

19 Temmuz 2025

Eight for Silver (2021) - Film

21 Temmuz 2025

The Hunting Wives (Sezon 1) - Dizi

The Steve Harvey Show (Sezon 1-6) - Dizi

22 Temmuz 2025

Trainwreck: P.I. Moms (Cilt 1 – Bölüm 7) - Netflix Orijinal Dizisi

23 Temmuz 2025

Critical: Between Life and Death (Sezon 1) - Netflix Orijinal Dizisi

Hightown (Sezon 1-3) - Dizi

House of Lies (Sezon 1-5) - Dizi

Letters From The Past (Sezon 1) - Netflix Orijinal Dizisi

24 Temmuz 2025

A Normal Woman (2025) - Netflix Orijinal Filmi

Hitmakers (Sezon 1) - Netflix Orijinal Dizisi

My Melody & Kuromi (Sezon 1) - Netflix Orijinal Dizisi

The Sandman (Sezon 2 – Cilt 2) - Netflix Orijinal Dizisi

25 Temmuz 2025

Happy Gilmore 2 (2025) - Netflix Orijinal Filmi

Trigger (2025) - Netflix Orijinal Filmi

The Winning Try (Sezon 1) - Netflix Orijinal Dizisi

28 Temmuz 2025

The Lazarus Project (Sezon 1-2) - Dizi

29 Temmuz 2025

Dusty Slay: Wet Heat (2025) - Netflix Orijinal Stand-up Gösterisi

Trainwreck: Storm Area 51 (Cilt 1 – Bölüm 8) - Netflix Orijinal Dizisi

WWE: Unreal (Sezon 1) - Netflix Orijinal Dizisi

30 Temmuz 2025

Conversations with a Killer: The Son of Sam Tapes (Sezon 1) - Netflix Orijinal Dizisi

Unspeakable Sins (Sezon 1) - Netflix Orijinal Dizisi

31 Temmuz 2025

An Honest Life (2025) - Netflix Orijinal Filmi

Glass Heart (Sezon 1) - Netflix Orijinal Dizisi

Leanne (Sezon 1) - Netflix Orijinal Dizisi

Marked (Sezon 1) - Netflix Orijinal Dizisi

The Sandman (Sezon 2 – Cilt 3) - Netflix Orijinal Dizisi

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.