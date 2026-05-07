OnePlus'ın 9.000 mAh Bataryalı Telefonu Yolda! 200 MP Kameraya Sahip

OnePlus 16'ya dair önemli bir gelşime yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda OnePlus 16'nın batarya kapasitesi ve kamera özellikleri ortaya çıktı. Cihaz, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Telefonda ayrıca yüksek çözünürlüğe sahip kameralar sayesinde çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekilebilecek.

OnePlus 16'nın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 240Hz

240Hz Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Ana Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Batarya Kapasitesi: 9.000 mAh

9.000 mAh İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı OxygenOS 17

OnePlus 16'nın Bataryası Kaç mAh Olacak?

OnePlus'ın yeni amiral gemisi modeli, 9.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu kapasite sayesinde yoğun kullanımda bile uzun piil ömrü elde edilecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli OnePlus 15'te 7.300 mAh batarya kaapsitesi ve 120W hızlı şarj desteği tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 120W civarında bir şarj hızı görebiliriz.

OnePlus 16'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Bu arada ultra geniş açılı kamera, manzara ve mimari çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Periskop telefoto kamera ise görüntü kalitesini bozmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse OnePlus 15'te 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor. Buna göre yeni telefonun ön kameraısnda 32 megapiksel veya üzeri bir çözünürlük bulunabilir.

OnePlus 16'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisinden alacak. Henüz tanıtılmayan bu işlemci, 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek. OnePlus 15'te Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi tercih edilmişti. Fikri vermesi açsıından bu işlemci, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5'in oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma veya donma gibi bir problem olmadan oynanabilecek. Bu arada 2 nm işlemciler, 3 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

OnePlus 16'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

6,78 inç büyüklüğüne sahip telefon, OLED ekran üzerinde 240Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlük sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse OnePlus 15'te 6,78 inç ekran boyutu, 1272 x 2772 piksel çözünürlük, 165Hz yenileme hızı, AMOLED ekran ve 1800 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Buna göre yeni telefonda 1800 nit civarı bir parlaklık görebiliriz.

1800 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. Bu arada çok canlı renklere sahip OLED ekranda siyahların derin siyah olduğunu, yani karanlık sahnelerde bile grileşme probleminni olmadığını belirtelim.

OnePlus 16 Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus 16'nın 2026 yılının ekim ayında Çin'de tanıtılacağı iddia edildi. Global lansmanın ise 2026 yılının kasım ayında yapılacağı öne sürüldü. Yüksek batarya kapasitesi, güçlü işlemci ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan OnePlus 15, 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.

OnePlus 16 Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus 16'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda OnePlus 16'nın da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

OnePlus 16'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus 15 şu anda 75 bin TL civarında fiyat etiketiyle satılıyor. OnePlus 16'nın önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 80 bin TL üzeri bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

OnePlus 16'nın batarya kapasitesi dikkatimi çekti. Telefonun yüksek batayra kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak. Cihazın ayrıca yüksek çözünürlüğe sahip üçlü arka kamera sistemi sayesinde çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekebileceğini düşünüyorum.