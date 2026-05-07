Sony'nin 12 GB RAM'li Telefonu Performans Testinde! İşlemcisi Netleşti

Sony'nin yeni amiral gemisi modeli Xperia 1 VIII Geekbench testinde görüldü. Bununla birlikte telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Geekbench'e göre telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemcisi bulunacak. Bu sayede telefon yüksek performans sunacak. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızına da sahip olacak.

Sony Xperia 1 VIII Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Sony Xperia 1 VIII, XQ-GE54 model numarası ile birlikte Geekbench testine girdi. Telefon tek çekirdek testinde 3 bin 426 puan, çoklu çekirdek testinde ise 9 bin 400 puana ulaştı. Geekbench'te Android 16 işletim sistemine sahip telefonda 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Geekbench'te tek çekirdek puanı, web tarayıcısında internette gezinmek gibi aktivitelerde işlemcinin ne kadar hızlı olduğu hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Tek çekirdek testinde alınan 3 bin 426 puan, telefonun sosyal medyada gezinmek gibi günlük kullanımda oldukça akıcı bir deneyim sunacağı anlamına geliyor.

Çoklu çekirdek puanı, işlemcinin tüm çekirdeklerini aynı anda kullandığı işlerdeki performansını gösteriyor. Çoklu çekirdek testinde 9 bin 400 puan alınması, cihazın günlük işlerin yanı sıra oyun oynamak ve video düzenlemek gibi ağır işleri de rahatlıkla yerine getirebileceği anlamıan geliyor.

Sony Xperia 1 VIII'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,5 inç

6,5 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB

12 GB Ana Kamera: 48 MP

48 MP Telefoto Kamera: 48 MP

48 MP İşletim Sistemi: Android 16

Sony Xperia 1 VIII'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Sony'nin yeni telefonunda Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 bulunacak. Bu işlemci, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani telefonda mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 daha önce Samsung Galaxy S26 Ultra, Xiaomi 17 serisi ve OnePlus 15 dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti. Serinin bir önceki modeli olan Sony Xperia 1 VII'de ise Snapdragon 8 Elite mevcut. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemciye kıyasla hem daha yüksek verimlilikte çalışıyor hem daha yüksek performans sunuyor.

Sony Xperia 1 VIII'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

6,5 inç büyüklüğüne sahip telefon, OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. Karşılaştırma yapmak gerekirse Sony Xperia 1 VII'de 6,5 inç ekran boyutu, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, OLED ekran, 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Bu arada çok canlı renklere sahip olan OLED ekran, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Dolayısıyla karanlık sahnelerde grileşme problemi olmuyor.

Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. Bu Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu çok net bir şekilde hissediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli bir değerdir.

Sony Xperia 1 VIII'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Yeni amiral gemisi modelinin arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 48 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunabilir. Üçüncü kameranın çözünürlüğü henüz belli değil. Bu arada telefoto kamera, görüntü kalitesini bozmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Sony Xperia 1 VII'de 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 48 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

Sony Xperia 1 VIII Ne Zaman Tanıtılacak?

Sony Xperia 1 VIII'in 26 Haziran 2026 tarihinde tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Xperia 1 VII, geçtiğimiz yılın mayıs ayında tanıtılmıştı.

Sony Xperia 1 VIII Türkiye'de Satılacak mı?

Android 16 işletim sistemine sahip Sony Xperia 1 VIII'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Serinin bir önceki modeli olan Xperia 1 VII Türkiye'de satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük.

Sony Xperia 1 VIII'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xperia 1 VIII'in 1.858 euro civarında fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 98 bin 990 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 200 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı telefon farklı fiyat ile satılabilir.

Editörün Yorumu

Geekbench testinin sonuçları ve ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Sony Xperia 1 VIII'in oldukça iddialı bir amiral gemisi modeli olacağını düşünüyorum. Telefonun çok güçlü işlemci sayesinde kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunları bile kasma veya donma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim.

OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem oyun oynamanın hem de film izlemenin çok keyifli olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise karanlık sahnelerde grilşeme sorununun olmaması. Bu arada yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin ben 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim.