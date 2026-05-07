Xiaomi'den Yeni Telefon Geliyor! 8500 mAh Batarya ve Dahası

Xiaomi, Redmi K100 isimli yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Redmi K100'ün batarya kapasitesi ve şarj hızı ortaya çıktı. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Qualcomm'un çok güçlü bir Snapdragon işlemcisine sahip cihaz ayrıca kısa sürede şarj olabilecek.

Redmi K100'ün Özellikleri Neler Olacak?

Redmi K100'ün Bataryası Kaç mAh Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonu, 8.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz bu kapasite syaesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacak. Redmi K100 ayrıca 100W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. 100W hızlı şarj sayesinde telefon kısa sürede şarj olabilecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Redmi K90'da ise 7.100 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Redmi K100'ün Ekran Özellikleri Neler Olacak?

6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli Redmi K90'da 6,59 inç ekran boyutu, 1156 x 2510 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit maksimum parlaklık mevcut.

Önceki modelin ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 3500 nit civarında bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. Bu arada AMOLED çok canlı renklere sahip.

Redmi K100'ün İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani telefonda mobil oyunlar kasma veya donma gibi bir problem olmadan oynanabilecek.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 daha önce Samsung Galaxy S26 Ultra, POCO F8 Ultra ve OnePlus 15 dahil olmak üzere çok sayıda mobil cihazda yer aldığını belirtelim. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Redmi K90'da ise Snapdragon 8 Elite bulunuyor. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırıyor.

Redmi K100 Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi K100'ün 2026 yılının ekim ayında Çin'de tanıtılacağı iddia edildi. Global lansmanın ise 2027 yılının ilk çeyreğinde yapılacağı öne sürüldü. Yüksek batarya kapasitesi ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Redmi K90, 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.

Redmi K100 Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi K100'ün Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Redmi Note 15, Redmi 15, Redmi 15C ve Redmi A5 dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor ancak K90 serisi satılmıyor. Dolayısıyla Redmi K100'ün Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük.

Redmi K100'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi K100'ün yaklaşık 4 bin yuan başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 26 bin 622 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 53 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Bir telefonda işlemci ve yenileme hızı gibi özelliklerin yanı sıra batarya kapasitesi de oldukça önemli çünkü şarj işlemiyle sık sık uğraşmak deneyimi olumsuz yönde etkileyebiliyor. Redmi K100'ün yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Cihaz ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisi sayesinde kısa sürede şarj olabilecek. Bunların yanı sıra güçlü işlemci sayesinde mobil oyunların sorunsuz oynanabileceğini belirteyim.