8 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefon Global Pazara Geldi! 120Hz Ekranı Var

iQOO'nun bütçe dostu Android telefonu Z11x 5G global pazara geldi. MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf Dimensity işlemcisine sahip telefon, donanımı pek zorlamayan mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunuyor.

iQOO Z11x 5G'in Global Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM ve 128 GB depolama: 281 dolar (12.710 TL)

281 dolar (12.710 TL) 8 GB RAM ve 256 GB depolama: 332 dolar (15 bin TL)

iQOO Z11x 5G'nin 281 dolar olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 12 bin 710 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 25 bin TL civarında olabilir. iQOO Z11x 5G'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

iQOO Z11x 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Android 16 tabanlı OriginOS 6'ya sahip iQOO Z11x 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir yapılmadı. Türkiye'de şu anda iQOO marka akıllı telefonlar satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Z11x 5G'nin de Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor.

iQOO Z11x 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,76 inç

6,76 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2344 piksel

1080 x 2344 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 1200 nit

1200 nit Ana Kamera: 50 MP

50 MP Derinlik Sensörü: 2 MP

2 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Video Kaydı: 4K

4K İşlemci: Dimensity 7400 Turbo

Dimensity 7400 Turbo RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Batarya: 7200 mAh

7200 mAh Hızlı Şarj: 44W

44W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

iQOO Z11x 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

iQOO'nun yeni telefonunda Dimensity 7400 Turbo işlemcisi bulunuyor. MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 90 FPS'te ve Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 76 FPS'te çalıştırıyor.

Serinin bir önceki modeli olan iQOO Z10x'te ise Dimensity 7300 tercih edilmişti. Bu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, popüler MOBA türündeki Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 90 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu arada 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor ve daha yüksek performans sunuyor.

iQOO Z11x 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

Z11x 5G'nin ekranı 6,76 inç büyüklüğüne sahip. Cihaz, IPS LCD ekran üzerinde 1080 x 2344 piksel çözünürlük, 1200 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan iQOO Z10x'te 6,72 inç ekran boyutu, 1080 x 2408 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 120Hz yenileme hızı, 1050 nit mevcut.

1200 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. Bu arada geniş görüş açısına sahip IPS LCD renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor.

iQOO Z11x 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası bulunuyor. Bu arada derinlik sensörü, fotoğraftaki kişi net bırakırken arka kısmı bulanıklaştırıyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Bu arada Z10x'te 50 megapiksel ana kamera, yardımcı lens ve 8 megapiksel ön kamera tercih edilmişti.

Editörün Yorumu

Özellikleri ve fiyatı göz önünde bulundurduğumda iQOO Z11x 5G'nin orta segmentte oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunduğunu söyleyebilirim. Telefonun suya dayanıklı olduğunu belirteyim. Bu önemli bir avantaj çünkü dışarıda beklenmedik bir anda yağmur yağmaya başladığında "telefonum su geçirecek mi" endişesi yaşanmıyor.