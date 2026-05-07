9020 mAh Bataryalı Android Telefon Global Pazarda! 12 GB RAM'i Var

iQOO'nun yeni telefonu Z11 global pazara geldi. Telefonun Çin ve global sürümlerinde farklı işlemciler bulunuyor. Global sürümde Qualcomm tarafından geliştirilen orta sınıf bir Snapdragon işlemcisi tercih edildi. Çin sürümünde ise MediaTek tarafından geliştirilen Dimesnity 8500 mevcut. Bu arada iki sürüm de yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunuyor.

iQOO Z11'in Global Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM ve 256 GB depolama: 409 dolar (18.500 TL)

12 GB RAM ve 256 GB depolama: 562 dolar (25.421 TL)

iQOO Z11'in 409 dolar olan başlangıç fiyatı, güncel kur ile birlikte 18 bin 500 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa 37 bin TL civarında olabilir. iQOO Z11'in Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

iQOO Z11 Türkiye'de Satılacak mı?

Android 16 tabanlı OriginOS 6'ya sahip iQOO Z11'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağın ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda iQOO'nun akıllı telefonları satılmıyor. Buna göre iQOO Z11'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin çok düşük.

iQOO Z11'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2800 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Parlaklığı: 5000 nit

İşlemci: Dimensity 8500 (Çin sürümü) / Snapdragon 7s Gen 4 (Global sürüm)

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 256 GB

Arka Kamera: 50 MP

Derinlik Sensörü: 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 9.020 mAh

Hızlı Şarj: 90W

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69

Boyutlar: 163,72 x 76,17 x 8,25 mm

Ağırlık: 216,5 gram

iQOO Z11'in Ekran Özellikleri Neler?

iQOO'nun yeni telefonu, 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2800 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 5.000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan iQOO Z10'da 6,77 inç ekran boyutu, AMOLED ekran, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 5000 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

5000 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz bir şekilde görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilliyor. Örneğin menüler arasında gezerken ve hatta web sayfasında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. Bu arada AMOLED'in çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim.

iQOO Z11'in İşlemcisi Nasıl?

iQOO Z11'in global sürümünde Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, Genshin Impact'i ise 30 FPS ile 40 FPS arasında, Mobile Legends: Bang Bang, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor.

Snapdragon 7s Gen 4 daha önce POCO M8 Pro, Redmi Note 15 Pro+ ve Nothing Phone (4a) dahil olmak üzere pek çok telefonda da tercih edilmişti. Z10'da ise Snapdragon 7s Gen 3 mevcut. Bu arada 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

iQOO Z11'in Kamera Özellikleri Neler?

Z11'in arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü bulunuyor. Derinlik sensörü sayesinde fotoğraftaki kişi net bırakılırken arka kısım bulanıklaştırılıyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Bu arada arka kameralar 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı desteğine sahip.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli iQOO Z10'un arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, yardımcı lens ve 32 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti. Telefonun arka kamerası 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor.

Editörün Yorumu

iQOO Z11'in batarya kapasitesi dikkatimi çekti. Telefonun yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunduğunu söyleyebilirim. Bu arada AMOLED'in oyun oynamayı ve film izlemeyi çok keyifli hâle getirdiğini düşünüyorum. Bunun nedeni ise bu ekranın çok canlı renklere sahip olması. Yüksek yenileme hızının ise önemli bir avantaj olduğunu belirteyim çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.