Netflix'te En Çok İzlenen Diziler Açıklandı! Türk Dizisi Zirvede

Netflix tarafından paylaşılan liste ile birlikte Türkiye'de en çok izlenen diziler belli oldu. 21-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında zirvede dram türünde bir dizi yer aldı. Peki, geçtiğimiz hafta Netflix'te en çok izlenen dizi hangisi?

En iyi mini diziler arasında yer alan Geleceğe Mektuplar, listenin ilk sırasında yer alarak önemli bir başarı elde etti. 23 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanan dizi toplamda sekiz adet bölümden oluşuyor. Başrol oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır, Onur Tuna ve Selin Yeninci bulunuyor.

İkinci sırada dram, gizem ve gerilim türlerindeki Untamed konumlandı. 2025 yılında yayınlanan mini dizide altı adet bölüm mevcut. Oyuncu kadrosunda Eric Bana, Sam Neill ve Rosemarie DeWitt dahil pek çok isim yer alıyor.

Netflix'teki en iyi Kore dizileri arasında yer alan Squid Game, geçtiğimiz hafta en çok izlenen diziler listesinin üçüncü sırasında yer aldı. Dizinin oyuncu kadrosunda Lee Jung-jae, Lee Byung-hun ve Yim Si-wan dahil pek çok isim bulunuyor.

Netflix Türkiye'de En Çok İzlenen Diziler (21-27 Temmuz 2025)