Stephen King'in Korku Romanı Dizi Oluyor! Fragman Yayınlandı

Stephen King'in korku türündeki popüler romanı It'den uyarlanan film 2017 yılında vizyona girmişti. Filmin çok sevilmesi nedeniyle 2019 yılında It Chapter Two çıkmıştı. Roman bu kez bir diziye uyarlanıyor. IT: Welcome to Derry isimli dizinin yeni fragmanı yayınlandı.

IT: Welcome to Derry Fragmanı Nasıl İzlenir?

HBO Max Türkiye'nin YouTube kanalı üzerinden IT dizisinin fragmanı izleyiciler ile buluştu. 1 dakika 58 saniye uzunluğundaki tanıtım videosu, dizinin neler sunacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

IT: Welcome to Derry Konusu

Stephen King’in 1986 tarihli IT romanından uyarlanan IT: Welcome to Derry dizisi, 2017 ve 2019 yıllarında vizyona giren filmlerdeki olayların öncesini anlatacak. Hikâye, 1962 yılında Derry kasabasında geçecek.

IT: Welcome to Derry Oyuncuları

Jovan Adepo

Bill Skarsgård

Taylour Paige

Joshua Odjick

Miles Ekhardt

Grant Nickalls

Madeleine Stowe

James Remar

Peter Outerbridge

Kimberly Guerrero

En iyi HBO Max dizileri arasına katılmaya hazırlanan IT: Welcome to Derry oyuncuları arasında Jovan Adepo, Bill Skarsgård, Taylour Paige, Joshua Odjick ve daha pek çok isim bulunuyor. Dizide Pennywise karakterini Skarsgård canlandıracak. Skarsgård, filmlerde de Pennywise karakterini canlandırmıştı.

IT: Welcome to Derry Yayın Tarihi

Şimdiden merakla beklenmeye başlanan IT: Welcome to Derry dizisi ekim ayında Max üzerinden yayınlanacak.