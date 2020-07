Netflix'den "Ömür Boyu Bedava Üyelik" Ödüllü Oyun!

Netflix ücretsiz izlemek isteyenler için fırsat! Netflix, akış hizmetine ömür boyu abone olma şansı sunuyor. Platforma yeni eklenen ses getiren yapımlardan The Old Guard’ın oyununda en yüksek puanı elde etmeyi başaran bir kişi, 83 yıl/1000 ay yani ömür boyunca ücretsiz Netflix aboneliği kazanacak. İşte Netflix bedava izlemek için yapmanız gerekenler

Ömür Boyu Netflix Üyeliği!

Eski Muhafız Gina Prince-Bythewood tarafından yönetilen ve aynı adlı çizgi romanına dayanan Greg Rucha tarafından yazılan aksiyon filmi The Old Guard’ı hala izlemediyseniz bir şans vermelisiniz. Netflix, filmin olayları üzerine kurulan ödüllü oyununu bugün açıyor. Ödül, 1 kişiye ömür boyu bedava (ücretsiz) Netflix aboneliği! Bir ömür Netflix film ve dizileri, orijinal yapımları bedava izlemek kulağa hoş geliyor değil mi? 17 Temmuz’da günün ilerleyen saatlerinde herkese açılacak The Old Guard Game, web tarayıcı üzerinden oynanış sunacak. Katılımcılar, filmin baş karakteri Charlize Theron olarak oynayacak ve düşman ordularını yenmek için Labrys (çifte balta) kullanacaklar. Oyunda da filmdeki gibi ölümsüz olacaklar. Ölmek sadece yavaşlatacak, bu yüzden en yüksek puan almak için düşmanları olabildiğince çabuk ve vurulmadan öldürmek gerekecek.

Yarışma 19 Temmuz'a Kadar Sürecek

Ömür boyu Netflix aboneliği kazandıracak yarışma, 17 Temmuz’da başlayıp 19 Temmuz’a kadar sürecek. Bu süre sonunda en yüksek puanı alan, 83 yıllık Netfix aboneliği kazanacak.