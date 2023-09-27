Netflix, Tomb Raider: The Legend Of Lara Croft'un Fragmanını Yayınladı!

Netflix, Tomb Raider serisinin yedinci video oyunu olan Tomb Raider: Legend'ı 2021 yılında animasyon dizisine dönüştüreceğini açıklamıştı. Oyunun ana karakteri olan Lara Croft'un yine başrolde olduğu görülüyor.

Yakında çıkması beklenen dizinin Netflix'te bir fragmanı yayınlandı. Videoda Lara'nın ok ve yayı ile bir şeye saldırmaya hazırlanırken derin nefesler aldığı görülüyor.

2024'te Yayınlanması Bekleniyor!

Netflix orijinal dizisi Tomb Raider: The Legend Of Lara Croft'un henüz geliştirilme aşamasında oduğu belirtildi. Ancak dizinin 2024 yılında seyircilerle buluşması bekleniyor.

Fragmanda Lara Croft'un bir şeye saldırmaya hazırlandığını anlıyoruz. Croft'un karanlık bir deliğe atladığını ve şiddetli bir ateşin önünde durduğunu görüyoruz.

Yaklaşık bir dakikalık fragmana baktığımızda dizinin heyecanlı bir akışa sahip olacağını şimdiden tahmin edebiliyoruz.

Lara Croft'u film serisinde Angelina Jolie ve Alicia Vikander canlandırmıştı. Dizide ise Mission Impossible: Dead Reckoning ve Agent Carter gibi yapımlardan tanıdığımız ünlü oyuncu Hayley Atwell seslendirecek.

Netflix, animasyon dizinin haricinde bir de Devil May Cry anime serisinin fragmanını da seyricilerle paylaştı. Yakında tüm aboneler bu yapımlarla buluşacak ve özellikle oyunseverler kendilerinden bir şey bulabilecek.

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