Kimse Beklemiyordu: Popüler Türk Dizisi, Netflix'in Altını Üstüne Getirdi!

Popüler dijital akış platformu Netflix, 2 Haziran - 8 Haziran 2025 tarihleri arasında Türkiye’de en çok izlenen dizileri duyurdu. Böylelikle haftanın en popüler yapımları gözler önüne serildi. Peki zirvede hangi içerik yer aldı? İşte Netflix Türkiye en çok izlenen diziler...

Netflix Türkiye'de En Çok İzlenen Diziler (2 Haziran - 8 Haziran 2025)

Paylaşılan listenin ilk sırasında Thank You, Next 2. sezonu yer aldı. Birkaç haftadır liderliği elinde tutan yapımın oyuncu kadrosunda Serenay Sarıkaya, Hakan Kurtaş ve Boran Kuzum gibi ünlü isimler bulunuyor. Öte yandan Sara - Woman in the Shadows 1. sezonu ise ikinciliğe yerleşti.

Dept. Q: 1. sezon, Kral Kaybederse: 1. sezon, Ginny & Georgia: 3. sezon ve Sirens: Limited Series ise sıralamdaki diğer dizilerin arasına dahil oldu. 2 Haziran - 8 Haziran 2025 tarihleri arasında Netflix Türkiye’de en çok izlenen diziler şu şekilde sıralandı;