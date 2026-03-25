Yerli Zırhlı SUV BMC TULGA Göreve Başladı! İşte Teknik Özellikleri

Türkiye'nin yerli ve milli zırhlı SUV arazi aracı BMC TULGA artık resmi olarak göreve başladı. BMC tarafından geliştirilen ve kamu sektöründe kullanılmak üzere tasarlanan yerli 4x4 sunduğu özellikler ile dikkatleri çekiyor. İlk etapta Jandarma envanterine giren araç şehir içi devriye ve zorlu arazi görevleri için tasarlanmış doğuştan zırhlı SUV sınıfında yer alıyor. Peki TULGA 4x4 özellikleri neler, hangi kurumlar kullanacak, kim üretiyor ve sivil satış olacak mı? İşte konuyla ilgili detaylar...

BMC TULGA 4x4 Teknik Özellikleri Neler?

Gövde tipi: Doğuştan zırhlı monokok SUV

Doğuştan zırhlı monokok SUV Çekiş sistemi: 4x4 (dört tekerlekten çekiş)

4x4 (dört tekerlekten çekiş) Koruma: Yüksek balistik koruma seviyesi

Yüksek balistik koruma seviyesi Taban koruması: Mayın ve patlayıcıya dayanıklı güçlendirilmiş yapı

Mayın ve patlayıcıya dayanıklı güçlendirilmiş yapı Süspansiyon: Bağımsız süspansiyon sistemi

Bağımsız süspansiyon sistemi Lastikler: Run-flat (Patlamaz lastik)

Run-flat (Patlamaz lastik) Görev sistemleri: Uzaktan komutalı silah sistemi entegrasyonu

Uzaktan komutalı silah sistemi entegrasyonu Kamera sistemi: 360 derece çevre görüş ve gözetleme sistemleri

360 derece çevre görüş ve gözetleme sistemleri Kullanım amacı: Devriye, personel taşıma, sınır güvenliği, özel operasyon

Devriye, personel taşıma, sınır güvenliği, özel operasyon Platform: Modüler görev ekipmanlarına uyumlu yapı

Modüler görev ekipmanlarına uyumlu yapı Motor: 4.5 litre turbo intercooler dizel

4.5 litre turbo intercooler dizel Silindir sayısı: 4

4 Güç: 250 PS

250 PS Tork: 800 Nm

TULGA 4x4 doğuştan zırhlı monokok gövde yapısıyla geliştirilen bir güvenlik aracı olarak öne çıkıyor. 4x4 çekiş sistemi, yüksek yerden yükseklik ve bağımsız süspansiyon yapısı sayesinde hem şehir içi hem de zorlu arazi koşullarında görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Araçta yüksek balistik koruma sağlayan zırhlı gövde, güçlendirilmiş taban yapısı ve run-flat lastikler bulunuyor.

Ayrıca uzaktan komutalı silah sistemi entegrasyonu, 360 derece kamera altyapısı ve modüler görev ekipmanları gibi özellikler de TULGA 4x4’ün dikkat çeken detayları arasında yer alıyor. Personel taşıma, devriye, sınır güvenliği ve özel operasyon görevleri için geliştirilen model, çok amaçlı zırhlı SUV sınıfında konumlanıyor.

BMC TULGA 4X4 Hangi Kurumlar Tarafından Alındı?

TULGA 4x4’ün ilk teslimatları Jandarma Genel Komutanlığı’na yapıldı. Bunun dışında aracın Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Özel Harekat, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri gibi kurumlarda da kullanılabileceği belirtiliyor. Araç özellikle devriye görevleri, konvoy koruma, sınır güvenliği ve personel taşıma operasyonlarında aktif olarak kullanılacak. Modüler yapısı sayesinde TULGA 4x4 farklı görev ihtiyaçlarına göre donatılabiliyor. Bu da aracın farklı güvenlik birimleri için uyarlanabilir bir platform sunmasını sağlıyor.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli doğuştan zırhlı SUV aracı TULGA 4x4'ün teslimatları başladı.



BMC TULGA 4x4’ü Kim Üretiyor?

BMC TULGA 4x4, Türkiye merkezli savunma sanayi üreticilerinden BMC tarafından geliştirildi. Araç sonradan zırhlanan SUV modellerinden farklı olarak doğrudan zırhlı platform olarak tasarlandı. Bu sayede hem koruma seviyesi hem de operasyonel dayanıklılık artırılmış oldu. Yerli üretim olması sayesinde bakım, yedek parça ve lojistik avantajı da sunan modelin güvenlik güçleri tarafından yaygın şekilde kullanılması bekleniyor.

BMC TULGA 4x4 Sivil Satışa Açılacak Mı?

BMC TULGA 4x4’ün sivil satışa sunulması planlanmıyor. Araç tamamen güvenlik güçleri ve askeri kullanım için geliştirildiği için bireysel kullanıcılar için satış programı bulunmuyor. Zırhlı yapısı ve görev ekipmanları nedeniyle modelin yalnızca kamu kurumları tarafından kullanılması bekleniyor. Ancak düşük bir ihtimalde olsa ilerleyen dönemlerde zırhsız bir versiyon satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

BMC TULGA uzun zamandır üretimi beklenen modellerden biriydi. Zira yerli ve milli bir zırhlı arazi aracına kamu kuruluşları tarafından büyük bir ilgi duyuluyordu. Bu kapsamda yerli üretim bir aracın envantere girmesi oldukça faydalı oldu. Aracın sivil versiyonu da beklenenler arasında ancak yakın bir tarihte mümkün gözükmüyor.

