2025'in En İyi Oyun Yayıncıları Açıklandı: Zirvedeki İsim Şaşırttı!
MetaCritic, 2025’in en başarılı oyun yayıncılarını açıkladı. En iyi yayıncıların yer aldığı listenin birinci sırasındaki şirket de belli oldu.
⚡ Önemli Bilgiler
- MetaCritic tarafından paylaşılan sıralamaya göre 2025'in en iyi oyun yayıncısı Square Enix oldu. Firma 330.5 puan alarak zirveye yerleşti.
- Gamirror Games ise 322.4 puanla ikinci sıraya adını yazdıdı. Onu 322.2 skorla Capcom takip etti.
- Sıralamada Thunderful, Microsoft, Take-Two Interactive, SEGA, Electronic Arts gibi büyük şirketler de yer aldı.
Dizi, film, müzik ve oyun eleştirileriyle bilinen MetaCritic, 2025’in en başarılı oyun yayıncılarını açıkladı. Birden fazla kriter göz önünde bulundurularak sıralanan yayıncılar resmen kıyasıya bir rekabet gösterdi. Peki bu rekabetin zirvesinde hangi şirket yer aldı? İşte 2025’in en iyi oyun yayıncıları!
2025'in En İyi Oyun Yayıncıları Hangi Şirketler?
|Sıra
|Yayıncı
|Puan
|1
|Square Enix
|330.5
|2
|Gamirror Games
|322.4
|3
|Capcom
|322.2
|4
|Thunderful
|306.8
|5
|Microsoft
|305.7
|6
|Take-Two Interactive
|304.0
|7
|SEGA
|303.9
|8
|Electronic Arts
|302.9
|9
|Dotemu
|302.2
|10
|Raw Fury
|301.0
|11
|Ubisoft
|300.4
|12
|Nintendo
|299.2
|13
|Koei Tecmo
|289.2
|14
|Devolver Digital
|288.2
|15
|Konami
|284.2
|16
|DONTNOD Entertainment
|283.3
|17
|Marvelous/XSEED
|279.1
|18
|Clear River Games
|273.7
|19
|PQube
|271.6
|20
|Atari
|268.8
|21
|Sony
|268.5
|22
|Plaion
|260.9
|23
|Annapurna Interactive
|258.8
|24
|Bandai Namco
|250.2
|25
|Microids
|240.9
|26
|Nacon/Daedalic
|219.8
|27
|Arc System Works
|213.7
|28
|Idea Factory
|188.6
MetaCritic’in açıkladığı listeye göre ilk sırada Square Enix şirketi yer alıyor. 330.5 puanla zirveye oturan Japon yayıncı, özellikle Final Fantasy ve Dragon Quest serilerindeki başarısıyla en yüksek puanı elde etti. Hem eleştirmenler hem de oyuncular tarafından büyük beğeni toplayan bu iki seri, firmayı listenin zirvesine taşıdı.
Çinli bağımsız oyun yayıncısı Gamirror Games ise 322.4 puanla ikinci sırada yer aldı. Onlarca sevilen oyunun yayıncılığını üstlenen şirket, Dyson Sphere Program, Volcano Princess, Alchemy Factory, Lost and Found Co. ve Shapez 2 gibi oyunlarla tanınıyor.
Birinci ve ikinci sıradaki şirketlere kıyasla daha bilinen bir isim olan Capcom, üçüncü sırada yer alıyor. Oyun devinin 2025’te piyasaya sürdüğü oyunların neredeyse tamamı eleştirmenlerden yüksek puan almayı başardı ancak Onimusha 2’nin PC remastered sürümü beklenen puanı alamadığı için ortalamayı düşürdü. Bu da firmanın zirve yolunu kesti.
Neredeyse hiç "kötü" veya "vasat" değerlendirmesi alan oyunu olmayan Thunderful dördüncü oldu. Bunu 306.8 puanla başardı. Öte taraftan 305.7 skor elde eden Microsoft ise beşincilikle sıralamaya girdi. ABD'li teknoloji devinin arkasında olduğu çok fazla oyun ve DLC var. Bunların hepsi beğenilmediği için daha yüksek sıralara ulaşamadı. Ancak Forza Horizon 5'in katkısı yüksek oldu.
2024'ün en iyi oyun yayıncıları sıralamasında 12. olan Take-Two Interactive, 2025'te 6. sıraya yükseldi. 304 puan alan oyun devi, Rockstar Games'in çatı şirketi olmasıyla biliniyor. Firmanın eleştirmenler tarafından beğenilmeyen bir oyunu olmadı. Mafia: The Old Country'ye biraz riskli bakılıyordu ancak beklendiği kadar kötü bir performans sergilemedi.
En İyi Oyun Yayıncıları Neye Göre Belirlendi?
MetaCritic, en iyi oyun yayıncılarını belirlerken birden fazla faktörü göz önünde bulunduruyor. Bu faktörler tüm oyunların genel puan ortalaması, 75 ve üzeri puan alan oyunların yüzdesi ve 49 ve altı puan alan oyunlar. Ayrıca 90 üzeri puan alan oyunlar için ekstra puan da ekleniyor.
Bu nedenle daha önce ismini duymamış olabileceğiniz şirketleri sıralamada görebiliyorsunuz. Ki buradaki önemli nokta şirketin büyüklüğü değil, bu kriterleri karşılayıp karşılamadığı.
2024'ün En İyi Oyun Yayıncısı Kimdi?
2024’ün en iyi oyun yayıncısı ise Japonya merkezli SEGA olmuştu. Capcom, Aksys Games ve Sony’yi geride bırakan şirket, özellikle Metaphor: ReFantazio, Like a Dragon: Infinite Wealth, Shin Megami Tensei 5 ve Persona 3 Reload gibi oyunlar sayesinde öne çıktı.
