2025'in En İyi Oyun Yayıncıları Açıklandı: Zirvedeki İsim Şaşırttı!

Dizi, film, müzik ve oyun eleştirileriyle bilinen MetaCritic, 2025’in en başarılı oyun yayıncılarını açıkladı. Birden fazla kriter göz önünde bulundurularak sıralanan yayıncılar resmen kıyasıya bir rekabet gösterdi. Peki bu rekabetin zirvesinde hangi şirket yer aldı? İşte 2025’in en iyi oyun yayıncıları!

2025'in En İyi Oyun Yayıncıları Hangi Şirketler?

Sıra Yayıncı Puan 1 Square Enix 330.5 2 Gamirror Games 322.4 3 Capcom 322.2 4 Thunderful 306.8 5 Microsoft 305.7 6 Take-Two Interactive 304.0 7 SEGA 303.9 8 Electronic Arts 302.9 9 Dotemu 302.2 10 Raw Fury 301.0 11 Ubisoft 300.4 12 Nintendo 299.2 13 Koei Tecmo 289.2 14 Devolver Digital 288.2 15 Konami 284.2 16 DONTNOD Entertainment 283.3 17 Marvelous/XSEED 279.1 18 Clear River Games 273.7 19 PQube 271.6 20 Atari 268.8 21 Sony 268.5 22 Plaion 260.9 23 Annapurna Interactive 258.8 24 Bandai Namco 250.2 25 Microids 240.9 26 Nacon/Daedalic 219.8 27 Arc System Works 213.7 28 Idea Factory 188.6

MetaCritic’in açıkladığı listeye göre ilk sırada Square Enix şirketi yer alıyor. 330.5 puanla zirveye oturan Japon yayıncı, özellikle Final Fantasy ve Dragon Quest serilerindeki başarısıyla en yüksek puanı elde etti. Hem eleştirmenler hem de oyuncular tarafından büyük beğeni toplayan bu iki seri, firmayı listenin zirvesine taşıdı.

Çinli bağımsız oyun yayıncısı Gamirror Games ise 322.4 puanla ikinci sırada yer aldı. Onlarca sevilen oyunun yayıncılığını üstlenen şirket, Dyson Sphere Program, Volcano Princess, Alchemy Factory, Lost and Found Co. ve Shapez 2 gibi oyunlarla tanınıyor.

Birinci ve ikinci sıradaki şirketlere kıyasla daha bilinen bir isim olan Capcom, üçüncü sırada yer alıyor. Oyun devinin 2025’te piyasaya sürdüğü oyunların neredeyse tamamı eleştirmenlerden yüksek puan almayı başardı ancak Onimusha 2’nin PC remastered sürümü beklenen puanı alamadığı için ortalamayı düşürdü. Bu da firmanın zirve yolunu kesti.

Neredeyse hiç "kötü" veya "vasat" değerlendirmesi alan oyunu olmayan Thunderful dördüncü oldu. Bunu 306.8 puanla başardı. Öte taraftan 305.7 skor elde eden Microsoft ise beşincilikle sıralamaya girdi. ABD'li teknoloji devinin arkasında olduğu çok fazla oyun ve DLC var. Bunların hepsi beğenilmediği için daha yüksek sıralara ulaşamadı. Ancak Forza Horizon 5'in katkısı yüksek oldu.

2024'ün en iyi oyun yayıncıları sıralamasında 12. olan Take-Two Interactive, 2025'te 6. sıraya yükseldi. 304 puan alan oyun devi, Rockstar Games'in çatı şirketi olmasıyla biliniyor. Firmanın eleştirmenler tarafından beğenilmeyen bir oyunu olmadı. Mafia: The Old Country'ye biraz riskli bakılıyordu ancak beklendiği kadar kötü bir performans sergilemedi.

En İyi Oyun Yayıncıları Neye Göre Belirlendi?

MetaCritic, en iyi oyun yayıncılarını belirlerken birden fazla faktörü göz önünde bulunduruyor. Bu faktörler tüm oyunların genel puan ortalaması, 75 ve üzeri puan alan oyunların yüzdesi ve 49 ve altı puan alan oyunlar. Ayrıca 90 üzeri puan alan oyunlar için ekstra puan da ekleniyor.

Bu nedenle daha önce ismini duymamış olabileceğiniz şirketleri sıralamada görebiliyorsunuz. Ki buradaki önemli nokta şirketin büyüklüğü değil, bu kriterleri karşılayıp karşılamadığı.

2024'ün En İyi Oyun Yayıncısı Kimdi?

2024’ün en iyi oyun yayıncısı ise Japonya merkezli SEGA olmuştu. Capcom, Aksys Games ve Sony’yi geride bırakan şirket, özellikle Metaphor: ReFantazio, Like a Dragon: Infinite Wealth, Shin Megami Tensei 5 ve Persona 3 Reload gibi oyunlar sayesinde öne çıktı.

