Samsung'un iPhone Fold Rakibi Katlanabilir Telefonu Yolda! İşlemcisi Çok Güçlü

Samsung'un Galaxy Z Fold serisine kıyasla daha ucuz bir alternatif olarak piyasaya sürmeye hazırlandığı Galaxy Wide Fold'un tasarımı sızdırıldı. Bu gelişmeyle birlikte katlanabilir telefonun tasarımıyla ilgili akıllarda çok fazla soru işareti kalmadı. İşte Galaxy Wide Fold'un tasarımı!

Galaxy Wide Fold Tasarımı Nasıl Olacak?

Bugüne kadar ortaya çıkan raporlar Galaxy Wide Fold’un Galaxy Z Fold serisinin daha kısa ancak daha geniş ekranlı bir versiyonu olacağına işaret ediyordu. Sızdırılan son render görselleri ise bu söylentileri büyük ölçüde doğruluyor.

Katlanabilir telefonun tasarımına baktığımızda kitap benzeri bir görünüme sahip olacağını görüyoruz. Bu kapsamda mevcut modellerdeki ince tasarım anlayışı korunacak. Fakat kamera sayısı ikiye düşecek.

Bunu biraz daha açarsak, Galaxy Z Fold 8’de üçlü kamera kurulumu bulunacak. Yeni modelde ise çift kamera modülü mevcut olacak. Bu değişikliği katlanabilir telefonun daha uygun bir fiyat etiketiyle satışa sunulabileceği şeklinde yorumlayabiliriz. Bunun dışında kritik bir tasarım değişikliği görünmüyor.

Galaxy Wide Fold Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutları: Kapak ekranı: 5.4 inç İç ekran: 7.6 inç

Ekran En‑Boy Oranı : Yaklaşık 4:3

: İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

Pil Kapasitesi: 5000 mAh

Şarj Desteği: 45W hızlı şarj

Boyutlar (yaklaşık, çerçeve dahil): Açık halde: 123.9 x 161.4 x 4.9 mm Kapalı halde: 123.9 x 82.2 x 9.8 mm



Galaxy Wide Fold Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy Wide Fold modelinde 5,4 inç boyutunda bir dış ve 7,6 inç büyüklüğünde bir iç ekran bulunacak. Bu da cihazın 4:3 en-boy oranına sahip olacağını gösteriyor. Karşılaştıracak olursak, Z Fold 7’de 6,5 inçlik bir dış ve 8 inçlik bir ana ekran kullanılıyor.

Galaxy Wide Fold İşlemcisi Nasıl Olacak?

Katlanabilir telefonun kamera gibi bazı özelliklerinde düşüşler olsa da bu durum işlemci için geçerli değil. Zira modelin Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisiyle gelmesi bekleniyor. Amiral gemisi düzeyinde performans sunan bu yonga seti Xiaomi 17 Ultra ve Galaxy S26 Ultra gibi modellere de güç veriyor.

Donanımda iki adet 4,74 GHz hızında çalışan prime ve altı adet 3,62 GHz hızında çalışan performans çekirdeğinin yanı sıra Adreno 840 grafik birimi yer alıyor. İşlemcinin oyun performansı ise oldukça etkileyici. Yapılan testlerde Fortnite gibi oyunlarda 80–90 FPS aralığında performans sergileyebiliyor.

Galaxy Wide Fold Bataryası Nasıl Olacak?

Galaxy Wide Fold’da 45W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh’lik bir batarya tercih edilecek. Bu aynı zamanda Galaxy Z Fold 8’de de kullanılacak pil kapasitesi diyebiliriz. Yani katlanabilir telefon birkaç detay dışında Galaxy Z Fold serisine paralel bir performans sunacak.

Galaxy Wide Fold Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satışa Çıkacak mı?

Samsung, katlanabilir telefonlarını genellikle yaz aylarında tanıtmayı tercih ediyor. Bu nedenle yaklaşan Galaxy Wide Fold'un temmuzun son günlerinde Galaxy Z Fold 8 ve Z Flip 8 modelleriyle birlikte duyurulması bekleniyor.

Güney Koreli markanın ürün yelpazesinin büyük bir çoğunluğu Türkiye’de satışa sunuluyor. Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 de bunlara dahil. Bu nedenle Galaxy Wide Fold’un da tanıtıldıktan kısa bir süre sonra ülkemizde satışa çıkma ihtimali yüksek.

Galaxy Wide Fold Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Şu ana kadar Galaxy Wide Fold'un fiyatıyla ilgili herhangi bir detay ortaya çıkmadı. Ancak ülkemizde 110.000 TL seviyelerinden satılması beklenen Galaxy Z Fold 8’e kıyasla biraz daha uygun fiyatlı olacağı söyleniyor. Tüm bunları göz önüne alarak Galaxy Wide Fold’un yaklaşık 100.000 TL bandında fiyatlandırılabileceğini söyleyebiliriz. Tabii, kesin bilgi için şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Daha önce Galaxy Z Fold 5 kullanmış biri olarak, Galaxy Wide Fold’u merak etmediğimi söylersem yalan söylemiş olurum. Ancak halen aklımda bazı soru işaretleri var. Örneğin, batarya ve işlemcinin amiral gemisi Z Fold 8 ile aynı olacağını biliyoruz. Peki ya kamera, RAM ve depolama tarafında neler olacak? Cihazın kaderini biraz da bu detayların belirleyeceğini düşünüyorum.