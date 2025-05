Serenay Sarıkaya'lı Dizi Zirvede! Netflix, Türkiye'de En Çok İzlenen Yapımları Açıkladı

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca abonesiyle en popüler dijital akış platformu unvanını elinde tutan Netflix, 19 Mayıs - 25 Mayıs 2025 tarihleri arasında Türkiye'de en çok izlenen diziler ​listesini paylaştı. Peki zirvede hangi yapım yer aldı? İşte sıralama!

Netflix Türkiye'de En Çok İzlenen Diziler

Paylaşılan listeye baktığımızda ilk sırada Thank You, Next'in 2. sezonunu görüyoruz. Serenay Sarıkaya, Hakan Kurtaş ve Boran Kuzum gibi ünlü isimleri kadrosunda bulunduran yapım, 2 haftadır Top10 sıralamasında. İkinci sırada ise Secrets We Keep: Limited Series olduğunu görüyoruz.

Üçüncü ve dördüncü sırasıyla Sirens: Limited Series ve Bet: 1. sezon iken, onu Kral Kaybederse: 1. sezon, Thank You, Next: 1. sezon ve American Manhunt: Osama bin Laden: 1. sezon içerikleri takip etti.

19 Mayıs - 25 Mayıs 2025 tarihleri arasında en çok izlenen diziler şu şekilde sıralandı;

Sıra Dizi/Belgesel Adı Kaç Haftadır Top10 Sıralamasında? 1 Thank You, Next: 2. sezon 2 2 Secrets We Keep: Limited Series 2 3 Sirens: Limited Series 1 4 Bet: 1. sezon 1 5 Kral Kaybederse: 1. sezon 15 6 Thank You, Next: 1. sezon 18 7 American Manhunt: Osama bin Laden: 1. sezon 2 8 The Eternaut: 1. sezon 4 9 Love, Death & Robots: Volume 4 1 10 Fred and Rose West: A British Horror Story: Limited Series 2

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir dizi var mıydı? Yorumlarda buluşalım.