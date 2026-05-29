55 Saat Pil Ömürlü Kulaklık Tanıtıldı! Dil Bariyerine Son Veriyor

vivo TWS 5e tanıtıldı. Bu tanıtımla birlikte akıllı saatin hangi özelliklere sahip olduğu netlik kazandı. Hem dinleme hem konuşma için gürültü engelleme özelliğine sahip olan cihaz, dil bariyerini ortadan kaldıran özellikle birlikte geliyor. Ayrıca toz, terleme ve su sıçramalarına karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklılığa sahip.

vivo TWS 5e'nin Özellikleri Neler?

Kulaklık Ağırlığı: 4,3 gram

11 mm dinamik sürücüler

11 mm dinamik sürücüler Ses Kodekleri: AAC, SBC ve LC3

Uzamsal Ses Desteği: Mevcut

Mevcut Aktif Gürültü Engelleme (ANC): 55 dB'e kadar dinamik gürültü engelleme

Çevresel Gürültü Engelleme (ENC): Yapay zeka destekli çift mikrofonlu gürültü azaltma

Yapay zeka destekli çift mikrofonlu gürültü azaltma Yapay Zeka Özellikleri: Gerçek zamanlı çeviri desteği

Bağlantı: Bluetooth 5.4

Bluetooth 5.4 Çoklu Bağlantı: Aynı anda iki cihaza bağlanma

Menzil: 10 metre

10 metre Oyun Modu: 42 ms düşük gecikme süresi

Pil Ömrü: Kulaklık tek bir şarjla 13 saate, şarj kutusuyla birlikte toplam 55 saate kadar (vivo TWS 3e, 44 saate kadar pil ömrü sunuyor, 11 saatlik artış söz konusu)

Kulaklık tek bir şarjla 13 saate, şarj kutusuyla birlikte toplam 55 saate kadar (vivo TWS 3e, 44 saate kadar pil ömrü sunuyor, 11 saatlik artış söz konusu) Dayanıklılık: Toza ve su sıçramalarına karşı IP54 sertifikasına sahip.

vivo TWS 5e Nasıl Bir Ses Kalitesi Veriyor?

vivo TWS 5e, 11 mm dinamik sürücülerle birlikte geliyor. Büyük sürücü tercih edilmesi sayesinde daha güçlü baslar elde edilecektir. Kulaklık, uzamsal ses desteği de sunuyor. Bu sayede müzik dinlerken sanki ses yanınızdan geliyormuş gibi hissedilecektir. Bu model ayrıca AAC, SBC VE LC3 ses kodeklerini destekliyor. Bu da günlük kullanım için yeterli olacağını gösteriyor.

vivo TWS 5e Gürültü Engelliyor mu?

Cihaz, 55 dB'e kadar dinamik aktif gürültü engelleme özelliğine sahip. Toplu taşımadaki uğultuları, klima ve benzeri sesleri etkili şekilde azaltacaktır. Bu özelliğin bulunulan ortama göre gürültü engelleme seviyesini otomatik olarak ayarlandığını belirtelim. Örneğin sessiz bir ortam olan kütüphanede gürültü engellemeye çok ihtiyaç olmadığı için yüksek seviyede gürültü engellemiyor. Böylece gereksiz yere pil tüketimi olmuyor.

Kulaklıkta ayrıca çevresel gürültü engelleme özelliği de bulunuyor. Bu özellik, arka plandaki gürültüyü bastırarak sizin sesinizin ön plana çıkmasını sağlıyor. Özellikle kalabalık ortamda konuşmaya çalışırken oldukça kullanışlı olabilecek bu özellik, sizi bir sözün anlaşılması için onu defalarca tekrar etmek zorunda bırakmayacaktır.

vivo TWS 5e Dil Bariyerini Nasıl Kaldırılıyor?

Cihaz, yapay zeka destekli gerçek zamanlı çeviri özelliği sayesinde dil bariyerini kaldırıyor. Bu da özellikle yurt dışına seyahat eden kişilerin yabancılarla iletişim kurmasını oldukça kolaylaştıracaktır. Öte yandan dil bilmeyen ancak öğrenmeye çalışanlar açısından da oldukça büyük bir avantaj sağlayacaktır.

vivo TWS 5e'nin Fiyatı Ne Kadar?

vivo TWS 5e için 229 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 1.554 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satılması durumunda fiyatı vergiler ve diğer maliyetlerle birlikte 3 bin TL civarında olabilir. Konuya ilişkin henüz resmî açıklama yapılmadığını, cihazın farklı fiyatla gelebileceğini ayırca not düşelim.

vivo TWS 5e Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu an vivo'nun vivo Buds, vivo TWS 3e ve vivo TWS Buds modelleri satılıyor. Bunu göz önünde bulunduracak olursak yeni kulaklıkların da Türkiye'de satılma ihtimali olduğunu söylemek mümkün. Konu hakkında açıklamada bulunulmadığını, planların değişiklik gösterme ihtimali olduğunun altını çizelim.

Editörün Yorumu

Bir kulaklık satın almadan önce en çok dikkate aldığım özelliklerin başında pil ömrü ve gürültü engelleme geliyor. vivo TWS 5e ise hem gürültü engelleme hem kullanım süresi bakımından beklentileri karşılamayı başarıyor. Sahip olduğu özellikler sayesinde oldukça geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından değerlendirileceğini düşünüyorum.