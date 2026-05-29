iPhone'ların Sevilen Özelliği Samsung Telefonlara Geliyor! Ekran Görüntüsü Ortaya Çıktı

Samsung, yakın zamanda en yeni amiral gemisi telefonları olan Galaxy S26 serisi için Android 17 tabanlı One UI 9 beta programını başlatmıştı. Merakla beklenen yeni arayüz yazılımıyla ilgili o günden bu yana birçok detay ortaya çıktı. Son olarak kısa süre önce gelen yeni bilgiler, Telefon uygulamasında önemli bir eksikliğin giderileceğini gösteriyor. İşte detaylar...

Samsung Telefon Uygulaması Diğer Uygulamaların Aramalarını Nasıl Gösterecek?

Bilindiği üzere iPhone'lardaki Telefon uygulaması yalnızca normal telefon görüşmelerini değil, WhatsApp, Telegram, Google Meet ve benzeri uygulamalar üzerinden yapılan aramaları da tek bir arama geçmişinde gösterebiliyor. Bu sayede kullanıcılar farklı platformlardaki görüşmelerini tek bir arayüz üzerinden takip edebiliyor.

Görünüşe göre Samsung da benzer bir özelliği One UI 9 ile Galaxy cihazlara getirmeye hazırlanıyor. Ortaya çıkan ekran görüntülerine göre yeni Telefon uygulaması, WhatsApp ve Google Meet gibi uygulamalar üzerinden yapılan aramaları da arama geçmişinde listeleyebilecek. Böylece kullanıcılar tüm aramalarını tek bir ekrandan görüntüleyebilecek. Öte yandan bu özelliği kullanmak istemeyenler, Ayarlar menüsü üzerinden diğer uygulamaların arama kayıtlarını göstermeyi devre dışı bırakabilecek.

Hangi İletişim Uygulamaları Desteklenecek?

Paylaşılan ekran görüntülerine bakıldığında beta sürümünde şimdilik WhatsApp ve Google Meet uygulamalarının desteklendiği görülüyor. Ancak özelliğin henüz geliştirme aşamasında olması nedeniyle Samsung'un kararlı One UI 9 sürümüyle birlikte desteklenen uygulama sayısını artırması bekleniyor. Bu kapsamda Telegram, Microsoft Teams ve benzeri popüler iletişim uygulamalarının da arama geçmişi sistemine dahil edilmesi sürpriz olmayacaktır.

One UI 9 Ne Zaman Yayınlanacak?

Samsung, Android 17 tabanlı One UI 9 için beta programını mayıs ayında başlatmıştı. Yeni arayüz yazılımının temmuz ayında resmî olarak tanıtılması beklenirken, kararlı sürümün kullanıcılara 2026'nın üçüncü çeyreğinin sonlarına doğru veya dördüncü çeyrekte dağıtılmaya başlanacağı tahmin ediliyor. Yani önümüzde hâlâ birkaç ay var.

Editörün Yorumu

Şu anda Samsung Galaxy S25 Ultra kullanıyor olsam da daha önce uzun süre iPhone kullanmıştım. iOS'taki Telefon uygulamasının WhatsApp ve benzeri uygulamalardan yapılan aramaları da tek bir geçmiş ekranında göstermesi, kullanıcı deneyimini gerçekten iyileştiren özelliklerden biriydi. İlk bakışta küçük bir detay gibi görünse de farklı uygulamalar arasında geçiş yapmadan tüm görüşmelere tek yerden ulaşabilmek büyük bir kolaylık sağlıyordu. Bu nedenle aynı özelliğin yakında Samsung'un Telefon uygulamasına da gelecek olması güzel bir gelişme.