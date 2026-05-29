Infinix'in Yeni Tableti Yolda! 8000 mAh Batarya ve Dahası

Infinix, XPAD 30 Pro isimli yeni bir Android tablet üzerinde çalışıyor. Sekiz çekirdeğe sahip bir işlemci ile birlikte gelmesi beklenen tablet bir sertifika platformunda görüldü. Bununla birlikte batarya kapasitesi de açıklığa kavuştu. Cihaz, yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece tableti gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak.

Infinix XPAD 30 Pro'nun TÜV Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

Infinix XPAD 30 Pro, X1103 ve X1103B model numaraları ile birlikte TÜV sertifikası aldı. Bu sertifika, tabletin uluslararası güvenlik, kalite ve çevre standartlarına uygun olduğunu gösteriyor. TÜV sertifikasında yer alan bilgilere göre tablet, 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz bu kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

Infinix XPAD 30 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 12 inç civarı

12 inç civarı Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Parlaklığı: 600 nit civarı

600 nit civarı İşlemci: Sekiz çekirdeğe sahip bir işlemci

Sekiz çekirdeğe sahip bir işlemci Batarya: 8.000 mAh

Infinix XPAD 30 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Infinix'in yeni tableti, 12 inç civarında ekran büyüklüğüne sahip olabilir. Cihaz ayrıca IPS LCD ile birlikte gelebilir. Geniş görüş açısına sahip IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli XPAD 20 Pro'da 12,0 inç ekran boyutu, 90Hz yenileme hızı, 1200 x 200 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran ve 450 nit parlaklık tercih edilmişti.

Önceki modelin ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda XPAD 30 Pro'da 600 nit civarı parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yeni model ayrıca 90Hz veya 120Hz yenileme hızı sunabilir. Hertz, Hz şeklinde kısaltılıyor ve ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor.

120Hz yenileme hızına sahip bir tablet, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa cihaz o kadar akıcı ekran deneyim sunuyor. Yani 90Hz yenileme hıız, 60Hz yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi sağlıyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

Infinix XPAD 30 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Tablette sekiz çekirdeğe sahip bir işlemci bulunacak. İşlemcinin adı henüz belli değil. XPAD 20 Pro'da Helio G100 Ultimate tercih edilmitşi. Fikir vermesi açısından bu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 57 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 47 FPS'te, Arena Breakout'u ise ortalama 44 FPS'te çalıştırabiliyor. Bunların yanı sıra Mobile Legends: Bang Bang ve League of Legends: Wild Rift de sorunsuz şekilde oynanabiliyor.

MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Helio G100 Ultimate'in oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni tablette donanımı pek zorlamayan mobil oyunlar sorunsuz çalışacaktır. Bu arada 6 nm işlemci, 12 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

Infinix XPAD 30 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Infinix XPAD 30 Pro'nun 2026 yılının haziran veya temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber tabletin tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayna XPAD 20 Pro, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

Infinix XPAD 30 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Hot 50i ve Hot 60i dahil olmak üzere Infinix'in pek çok telefonu satılıyor ancak XPAD 20 Pro satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda XPAD 30 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Infinix XPAD 30 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Infinix XPAD 20 Pro için 338 dolar (15.513 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. XPAD 30 Pro'nun önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni tablet, 350 dolar (16 bin TL) fiyat ile satılabilir. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 20 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle tabletin farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Bir tablette işlemci ve ekran gibi özelliklerin yanı sıra batarya kapasitesi de oldukça önemli çünkü şarj işlemiyle sık sık uğraşmak deneyimi olumsuz etkileyebiliyor. XPAD 30 Pro'nun yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacaktır. Bu arada cihazın PUBG Mobile gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunları kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini düşünüyorum.