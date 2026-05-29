vivo'nun 144Hz Ekranlı ve 7.200 mAh Bataryalı Telefonu Tanıtıldı!

vivo kısa bir süre önce orta segmente hitap eden S60 Vitality Edition'u tanıttı. Akıllı telefon MediaTek Dimensity 7500 işlemci, 50 megapiksel kamera ve 7.200 mAh batarya gibi özelliklerle karşımıza çıkıyor. İşte vivo S60 Vitality Edition özellikleri ve fiyatı!

vivo S60 Vitality Edition Özellikleri Neler?

Ekran: 6.59 inç

Ekran Yenileme Hızı: 144 Hz

Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2750

Ön Kamera: 50 MP

Ana Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açı Kamera: 8 MP

İşlemci: MediaTek Dimensity 7500

Batarya: 7200 mAh

Şarj: 90W kablolu hızlı şarj

vivo S60 Vitality Edition Ekran Özellikleri Neler?

vivo S60 Vitality Edition, 6,59 inç, 144Hz yenileme hızı ve 1260 x 2750 piksel çözünürlük sunan AMOLED bir ekranla geliyor. Kullanıcılar akıllı telefonun sunduğu yüksek yenileme hızları sayesinde menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecekler. Öte yandan AMOLED teknolojisi de siyah renkleri en gerçekçi haliyle gösterebiliyor.

vivo S60 Vitality Edition İşlemcisi Ne?

Akıllı telefonda MediaTek Dimensity 7500 işlemcisi kullanılıyor. Bu yonga seti 4 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Bunu biraz daha açarsak işlemcilerdeki nanometre yani nm değeri ne kadar küçük olursa o kadar iyi. Örneğin, 4 nm mimarili bir yonga seti 5 nm tabanlı yonga setine kıyasla daha hızlı çalışıyor, daha az güç tüketiyor ve daha az ısınıyor.

Yonga seti kısa bir süre önce tanıtıldığından oyun performansıyla ilgili elimizde çok fazla bir veri yok. Ancak gelişmiş özelliklerini göz önünde bulundurarak Genshin Impact, PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi oyunları akıcı bir şekilde çalıştırabileceğini söyleyebiliriz. Bugün tanıtılan standart vivo S60'da ise Snapdragon 8s Gen 3'e yer verildiğini belirtelim.

vivo S60 Vitality Edition Kamerası Nasıl?

Cihazda 50 megapiksel ana ve 8 megapiksel ultra geniş açı sensörlerinden oluşan çift kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. Maalesef standart modelde kullanılan 50 megapiksellik periskop telefoto sensörü bu versiyonda yok. Bu da cihazın kamera tarafında standart modelin bir nebze olsun gerisinde olduğu şeklinde yorumlanabilir.

vivo S60 Vitality Edition Bataryası Nasıl?

Cihazda 90W hızlarında şarj olabilen 7.200 mAh'lik bir pil mevcut. Bu da kullanıcıların gün içinde sürekli şarj cihazı arama gibi bir sorununun olmayacağı anlamına geliyor. Öte yandan şarj hızları da bulunduğu segmente göre gayet yeterli diyebiliriz.

vivo S60 Vitality Edition Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Vivo S60 Vitality Edition 8 GB + 256 GB: 2899 yuan - 19.641 TL - Türkiye'deki vergiler eklendiği fiyatı etiketi 40.077 TL'ye denk geliyor

Vivo S60 Vitality Edition 12 GB + 512 GB: 3499 yuan - 23.679 TL - Türkiye'deki vergiler eklendiği fiyatı etiketi 48.317 TL'ye denk geliyor

vivo ülkemizde vivo V60 Lite 5G, vivo X300, X300 Pro, vivo V70 ve vivo Y31 5G gibi çok sayıda telefonunu satsa da maalesef geçen yıl piyasaya sürülen vivo S50 bunların arasında yok. Bu nedenle vivo S60 ve S60 Vitality Edition'un Türkiye'de satışa çıkma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu belirtelim. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

vivo S60 Vitality Edition'un özelliklerini genel itibariyle beğendim. Ancak bana fiyatları biraz pahalı geldi diyebilirim. Bunun dışında işlemcisi, kamerası, ekranı ve bataryası kullanıcıları memnun edecek diye düşünüyorum. Beni en çok etkileyen özelliği ise 144Hz yenileme hızı oldu. Zira bu seviyedeki yenileme hızlarını daha çok amiral gemilerinde veya oyun odaklı telefonlarda görebiliyoruz.