Suya Dayanıklı Akıllı Saat Tanıtıldı! Sesli Arama Yapabiliyor

boAt Ultima Vogue 2'nin tanıtımı gerçekleştirildi. Bununla birlikte akıllı saatin bütün özellikleri, tasarımı ve fiyatı belli oldu. Cihaz, 1,96 inçlik AMOLED ekranla birlikte geliyor. Bir akıllı saatte olması gereken tüm sağlık özelliklerine sahip olan model, ideal pil ömrü ile kullanıcıları karşılıyor.

boAt Ultima Vogue 2'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 1,96 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Maksimum Parlaklık: 1000 nit

Pil Ömrü: 10 güne kadar

Sağlık Özellikleri: Kandaki oksijen seviyesi ve nabız ölçümü, uyku analizi ve stres seviyesi izleme

Spor Modu: 100'den fazla

Dayanıklılık: IP68 sertifikası (Toz, ter ve suya karşı belirli bir seviyeye kadar dayanıklı)

Bluetooth ile Arama Desteği: Mevcut

boAt Ultima Vogue 2'nin Ekran Özellikleri Neler?

boAt Ultima Vogue 2, 1,96 inçlik AMOLED ekranla birlikte geliyor. Ekran boyutu, bildirimleri ve genel olarak içerikleri rahat görmek için yeterli olacaktır. Ekran teknolojisi de daha canlı renkler, derin siyahlar sağlayacaktır. Diğer yandan cihaz, 1000 nit maksimum parlaklık sunuyor ki bu, güneş altında ekranı net şekilde görmeyi mümkün kılacaktır.

boAt Ultima Vogue 2'nin Şarjı Ne Kadar Süre Gidiyor?

Akıllı saat, 10 güne kadar pil ömrü sağlıyor. Bu, cihazın iki günde bir şarj etmeye gerek olmayacağını, uzun süreli kullanım imkânı sayesinde kullanıcı beklentilerini karşılayacağını gösteriyor. Sık sık şarj etme gereksinimi olmadığı için kullanıcılar da gönül rahatlığıyla uzun seyahatlere çıkabilecektir.

boAt Ultima Vogue 2 Suya Dayanıklı mı?

Cihaz, IP68 sertifikasına sahip. Buradaki 6 sayısı, tozlara karşı maksimum dayanıklılık sunduğu anlamına gelirken 8 ise belirli bir dereceye kadar suya karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Yağmur atıştırırken yürürken, yoğun antrenman sırasında terlenirse, el yıkanırken su sıçrarsa endişelenmeye gerek olmayacaktır.

boAt Ultima Vogue 2'nin Fiyatı Ne Kadar?

boAt Ultima Vogue 2 için 29.49 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 1.353 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda ise fiyatı vergiler ve diğer maliyetlerle 3 bin 500 TL civarına ulaşacaktır. Konuyla ilgili resmî açıklamada bulunulmadığını, farklı fiyatla da satışa sunulabileceğini not düşelim.

boAt Ultima Vogue 2 Türkiye'de Satılacak mı?

boAt şu an Hindistan odaklı faaliyet yürüten bir marka ve henüz Türkiye'de resmî distribütörü bulunmuyor. O yüzden marka tarafından doğrudan Türkiye'ye getirilmesi muhtemel değil fakat birçok akıllı saat modeline göre daha uygun bir maliyeti olduğu için Türkiye'ye ithalatçı garantili olarak satılabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, planların değişebileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

boAt Ultima Vogue 2, bana göre bütçeyi çok zorlamayan akıllı saat arayanlar için uygun bir model. Temel sağlık özelliklerine sahip olması, 100'ü aşkın spor modu sayesinde aktivite takibi konusunda beklentileri karşılayacaktır. Ayrıca pil ömrü de cihazını sık sık şarj etmeyi tercih etmeyenler için önemli avantaj sunacaktır.