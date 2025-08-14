Türkiye'de En Popüler Diziler Açıklandı! Birinci Şaşırtmadı

On milyonlarca abonesiyle en popüler dijital akış platformu unvanını taşıyan Netflix, 4-10 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'de en çok izlenen dizileri açıkladı. Böylelikle ülkemizdeki kullanıcıların favori yapımları gözler önüne serildi. Peki zirvede hangi dizi var? İşte Netflix Türkiye'de haftanın en popüler dizileri...

Netflix Türkiye'de Haftanın En Popüler Dizileri (4-10 Ağustos 2025)

Netflix’in yayımladığı listede zirvede Wednesday: 2. sezon yer alıyor. İlk sezonuyla 2022’de izleyici karşısına çıkan dizi, aradan geçen birkaç yılın ardından 2. sezonuyla geri döndü. Üstelik sezonun yalnızca bir kısmı yayınlanmış olmasına rağmen Türkiye’de ilk sıraya yerleşmeyi başardı. Aynı başarıyı dünya sıralamasında da gösteriyor.

İkinci sırada ise Letters From The Past: Limited Series yer aldı. Onu Wednesday: 1. sezon, Unspeakable Sins: 1. sezon, UNTAMED: 1. sezon, The Vampire Diaries: 1. sezon ve Squid Game: 3. sezon takip etti. Sıralamanın sonlarına doğru The Sandman: 2. sezon ve Sirens: Limited Series dizilerini de görüyoruz.

4-10 Ağustos 2025 tarihleri arasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen diziler şu şekidle sıralandı:

Sıra Dizi / Sezon Kaç Haftadır Top10 Sıralamasında? 1 Wednesday: 2. sezon 1 2 Letters From The Past: Limited Series 3 3 Wednesday: 1. sezon 21 4 Unspeakable Sins: 1. sezon 2 5 UNTAMED: 1. sezon 4 6 The Vampire Diaries: 1. sezon 1 7 Squid Game: 3. sezon 7 8 The Sandman: 2. sezon 6 9 The Vampire Diaries: 2. sezon 1 10 Sirens: Limited Series 10

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir dizi var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.