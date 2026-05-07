275 Bin TL İndirim Fırsatı! Citroen Mayıs 2026 Fiyat Listesi Yayında

Citroen'in Mayıs 2026 fiyat listesi yayınlandı. Sıfır araç fiyatları açıklığa kavuşurken bu ayın fırsatları da belli oldu. İşte bütün detaylar!

Arda Özünaldım
· 5 dk okuma
⚡ Önemli Bilgiler

  • 2026 model Citroen C5 Aircross Hybrid 145'in Plus donanımı için Mayıs ayına özel olarak 275 bin TL nakit indirimli fiyat sunuluyor. Araç için belirlenen güncel fiyat 2 milyon 375 bin TL şeklinde.
  • 2026 model Citroen Elektrikli e-C3'ün Plus donanımı ile fiyatı 1 milyon 585 bin TL yerine 1 milyon 450 bin TL'ye geliyor.
  • Citroen Elektrikli e-C3 Aircross'un 2025 model yılı için Max donanımında fiyat, Mayıs ayı için geçerli kampanya kapsamında 1 milyon 650 bin TL oldu.

Citroen Mayıs 2026 fiyat listesi paylaşıldı. Bununla birlikte Mayıs ayında sıfır araç alacak olan kişilerin ne kadar ödeme yapması gerektiği açıklığa kavuştu. Yayınlanan listede pek çok model, önemli kampanyalarla ön plana çıkıyor. Özellikle 2026 model Citroen C5 Aircross Hybrid 145'in Plus donanımı için 275 bin TL'lik indirim bulunuyor.

Citroen Mayıs 2026 Fiyat Listesinde Neler Var?

Citroen'in Mayıs 2026 için yayınladığı fiyat listesine bakıldığında çok sayıda otomobil bulunuyor. Bunların önemli bir kısmı için Mayıs ayında geçerli önemli kampanyalar bulunuyor. Toplamda sekiz modelde çeşitli donanımlar için sunulan fırsatlar sayesinde 275 bin TL'ye varan indirimden yararlanmak mümkün hâle geliyor.

Citroen Ami'nin Fiyatı Ne Kadar?

Versiyon Model Yılı Donanım Fiyat İndirimli Fiyat

6 kW

2026

2026

2025

2025

Ami

Yeni Ami Dark Side

Ami

Ami Buggy

585 bin TL

600 bin TL

565 bin TL

605 bin TL

545 bin TL

560 bin TL

525 bin TL

540 bin TL

Citroen Ami'nin mevcut bütün modelleri için önemli indirimler bulunuyor. Örneğin 2026 model yılı için Ami ve yeni Ami Dark Side donanımlarının her ikisi için de 40 bin TL indirim yapılmış durumda. 2025 model yılı için Ami için de 40 bin TL indirim görürken Ami Buggy donanımı için 65 bin TL'lik indirim bulunuyor.

Citroen Elektrikli e-C3'ün Fiyatı Ne Kadar?

Versiyon Model Yılı Donanım Fiyat İndirimli Fiyat
83 kW

2026

2026

2025

2025

Plus

Max

Plus

Max

1 milyon 525 bin TL

1 milyon 585 bin TL

1 milyon 448 bin TL

1 milyon 506 bin TL

1 milyon 400 bin TL

1 milyon 450 bin TL

-

-

Citroen elektrikli e-C3'ün 2026 model yılı için Max donanımda 135 bin TL, Plus donanımda ise 125 bin TL indirim bulunuyor. 2025 model yılına baktığımızda ise herhangi bir kampanya göremiyoruz. Plus donanım 1 milyon 448 bin TL, Max donanım ise 1 milyon 506 bin TL'ye geliyor.

Citroen C3 Aircross Hybrid 145'in Fiyatı Ne Kadar?

Versiyon Model Yılı Donanım Fiyat İndirimli Fiyat

1,2 hibrit

145 beygir - eDCS6 (6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman)

2026

2026

2026

Plus

Max

Max (7 Koltuk)

2 milyon 125 bin TL

2 milyon 220 bin TL

2 milyon 330 bin TL

-

2 milyon 120 bin TL

2 milyon 230 bin TL

Citroen C3 Aircross Hybrid 145'in 2026 model yılı için sadece Max donanımlarında indirim kampanyası mevcut. Standart Max donanım, 2 milyon 220 bin TL yerine 2 milyon 120 bin TL'ye sunulurken 7 koltuk seçenekli Max donanım, 2 milyon 330 bin TL yerine 2 milyon 230 bin TL'ye müşterilerin karşısına çıkıyor.

Citroen Elektrikli e-C3 Aircross'un Fiyatı Ne Kadar?

Versiyon Model Yılı Donanım Fiyat İndirimli Fiyat

83 kW (Standart menzilli)

83 kW (Uzun menzilli)

2026

2026

2025

2025

Max

Max

Max

Max

1 milyon 740 bin TL

1 milyon 880 bin TL

1 milyon 687 bin TL

1 milyon 792 bin TL

-

-

-

1 milyon 650 bin TL

Citroen C4 Hybrid 145'in Fiyatı Ne Kadar?

Versiyon Model Yılı Donanım Fiyat İndirimli Fiyat

1,2 PureTech

130 beygir - EAT8 (8 ileri tam otomatik şanzıman)

1,2 hibrit

145 beygir - eDCS6 (6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman)

2025

2025

2026

2026

You

Max

You

Max

1 milyon 858 bin TL

2 milyon 45 bin TL

2 milyon 60 bin TL

2 milyon 170 bin TL

1 milyon 828 bin TL

2 milyon 15 bin TL

-

-

Citroen Elektrikli e-C4'ün Fiyatı Ne Kadar?

Versiyon Model Yılı Donanım Fiyat
115 kW

2026

2025

Max

Max

2 milyon 295 bin TL

2 milyon 136 bin TL

Citroen C4 X Hybrid 145'in Fiyatı Ne Kadar?

Versiyon Model Yılı Donanım Fiyat İndirimli Fiyat

1,2 hibrit

145 beygir - eDCS6 (6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman)

1,2 PureTech

130 beygir - EAT8 (8 ileri tam otomatik şanzıman)

2026

2026

2025

2025

You

Max

You

Max

2 milyon 60 bin TL

2 milyon 170 bin TL

1 milyon 880 bin TL

2 milyon 66 bin TL

-

-

-

2 milyon 36 bin TL

Citroen Elektrikli e-C4 X'in Fiyatı Ne Kadar?

Versiyon Model Yılı Donanım Fiyat
115 kW

2026

2025

Max

Max

2 milyon 255 bin TL

2 milyon 103 bin TL

Citroen Yeni C5 Aircross Hybrid 145'in Fiyatı Ne Kadar?

Versiyon Model Yılı Donanım Fiyat İndirimli Fiyat

1,2 hibrit

145 beygir - eDCS6 (6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman)

2026

2026

2025

Plus

Max

Max

2 milyon 650 bin TL

2 milyon 900 bin TL

2 milyon 700 bin TL

2 milyon 375 bin TL

-

-

Citroen Yeni e-C5 Aircross'un Fiyatı Ne Kadar?

Versiyon Model Yılı Donanım Fiyat
157 kW 2026 Plus 2 milyon 430 bin TL

Editörün Yorumu

Citroen'in Mayıs 2026 fiyat listesine baktığımda özellikle Mayıs ayının değerlendirilmek istendiğini görüyorum. Yazdan önce taleplerin artışa geçtiği bu dönemde Citroen de rakip modellere karşı pazardaki yerini koruma amacıyla bu kampanyalarla önemli bir hamlede bulunuyor. Tabii, bunların nakit indirimli fiyat olduğunu belirtmekte fayda var. Eğer mevcut modeller için yeterli bütçe varsa değerlendirilebilir.

Arda Özünaldım

Haber Editörü

Teknoloji tutkunu ve deneyimlerini paylaşmaktan keyif alan bir editör. Gazetecilik alanındaki lisans eğitimini Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde tamamladı. Tamindir bünyesinde; akıllı telefon, yazılım güncellemeleri, oyun ve yapay zeka haberleri yazıyor. Karmaşık teknolojik konuları, okuyuculara hız, anlaşılırlık ve basitlik önceliğiyle aktarmayı hedefliyor.

