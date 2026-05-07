Samsung'un Yeni Telefonu Performans Testinde! 8 GB RAM'e Sahip

Samsung'un bütçe dostu Android telefonu Galaxy A27 5G Geekbench'te görüldü. Böylece telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Geekbench testinin sonuçlarına göre telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen orta sınıf bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

Samsung Galaxy A27 5G Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Samsung Galaxy A27 5G, SM-A276B model numarası ile birlikte Geekbench testine girdi. Telefon tek çekirdek testinde 994 puan, çoklu çekirdek testinde ise 2 bin 861 puana ulaştı. Geekbench'te Android 16 işletim sistemine sahip telefonda 8 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. RAM tarafında birden fazla seçenek görebiliriz.

Geekbench'te tek çekirdek puanı, web tarayıcısında internette gezinmek gibi aktivitelerde işlemcinin ne kadar hızlı olduğu hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor. Tek çekirdek testinde alınan 994 puan, telefonun sosyal medyada gezinmek gibi günlük kullanımda akıcı bir deneyim sunacağını gösteriyor.

Çoklu çekirdek puanı, işlemcinin tüm çekirdeklerini aynı anda kullandığı işlerdeki performansını gösteriyor. Örneğin oyun oynamak gibi yoğun işlem gücünün gerekli olduğu işlerde çoklu çekirdek performansı oldukça önemlidir. Çoklu çekirdek testinde alınan 2.861 puan puan, telefonun orta segmentte konumlanacağını ve donanımı çok zorlamayan oyunların sorunsuz çalıştırabileceği anlamına geliyor.

Samsung Galaxy A27 5G'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Super AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 6 Gen 3

Snapdragon 6 Gen 3 RAM: 8 GB'a kadar

8 GB'a kadar Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Makro Kamera: 2 MP

2 MP Ön Kamera: 12 MP

12 MP Hızlı Şarj: 25W

Samsung Galaxy A27 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Samsung'un yeni telefonunda Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisi bulunacak. Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, Genshin Impact'i ortalama 38 FPS'te, PUBG Mobile'ı ortalama 57 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 89 FPS'te, League of Legends: Wild Rift'i ortalama 59 FPS'te, Wuthering Waves'i ise ortalama 32 FPS'te çalıştırıyor.

Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisi daha önce Galaxy A36 ve Motorola Moto G75 dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti. Serinin önceki modeli Galaxy A26 5G'de ise Exynos 1380 işlemcisi mevcut. Bu arada 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Samsung Galaxy A27 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy A27 5G'nin ekranı 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, Super AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli Galaxy A26 5G'de 6,7 inç ekran boyutu, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, Super AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. Bu Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu çok net bir şekilde hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi elde etmek için yeterli bir değerdir.

Samsung Galaxy A27 5G'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Bu arada makro kamera, çok yakından bile net görüntü vererek başarılı fotoğraflar çekilebilmesini sağlıyor. ultra geniş açılı kamera, manzara ve mimari çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor.

Samsung Galaxy A27 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy A27 5G'nin mayıs veya haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Galaxy A26 5G, geçtiğimiz yılın mart ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy A27 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung Galaxy A27 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Galaxy A56 5G, Galaxy A17 5G, Galaxy A07 5G dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy A27 5Gnin Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Samsung Galaxy A27 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy A26 5G için 18 bin 499 TL başlangıç fiyat etiketiyle saıtlıyor. Galaxy A27 5G'nin önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 20 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Geekbench puanlarını ve ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Samsung Galaxy A27 5G'nin orta segmentte iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Bence yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Özellikle 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçildiğinde aradaki fark belirgin şekilde hissediliyor. Super AMOLED'in ise çok canlı renklere sahip olduğunu belirteyim.