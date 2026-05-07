10 Gün Pil Ömrüne Sahip Uygun Fiyatlı HUAWEI Watch FIT 5 Modelleri Tanıtıldı

Akıllı saat dendiğinde akla gelen ilk markalardan biri olan ve birbirinden şık modelleri ile dikkatleri üzerine çeken HUAWEI, ürün ailesine iki yeni model daha eklendi. Bir süre önce Çin'de duyurulan WATCH FIT 5 modelleri, Tayland'da gerçekleştirilen global bir etkinlikle dünyanın geri kalanına da tanıtıldı. Hemen ardından ise Türkiye'de satışa çıktı. Peki WATCH FIT 5 ve WATCH FIT 5 Pro'nun özellikleri ve fiyatı nasıl?

HUAWEI WATCH FIT 5 ve WATCH FIT 5 Pro'nun Teknik Özellikleri Neler?

Özellik HUAWEI WATCH FIT 5 HUAWEI WATCH FIT 5 Pro Çıkış Tarihi 29 Nisan 2026 29 Nisan 2026 Ekran 1.82 inç AMOLED 1.92 inç AMOLED Ekran Çözünürlüğü 480x408 piksel 480 x 408 piksel Parlaklık 2500 nit tepe parlaklık 3000 nit tepe parlaklık Ağırlık 27 gram 30.4 gram Gövde Malzemesi Cam ekran, alüminyum çerçeve Safir cam, titanyum alaşımlı çerçeve, alüminyum orta kasa Dayanıklılık 5 ATM suya dayanıklılık, IP6X toza dayanıklılık 5 ATM suya dayanıklılık, IP6X toza dayanıklılık, ECG sertifikası, 40 metre yüzme/dalış desteği Bağlantı Bluetooth 6.0, NFC Bluetooth 6.0, NFC Sensörler İvmeölçer, jiroskop, kalp atış hızı sensörü, pusula, düşme algılama ve SOS İvmeölçer, jiroskop, kalp atış hızı sensörü, pusula, barometre, cilt sıcaklığı sensörü, derinlik sensörü Batarya 471 mAh 471 mAh

HUAWEI WATCH FIT 5 Ekran Özellikleri Neler?

Serinin giriş modeli olan HUAWEI WATCH FIT 5, 1.82 inç büyüklüğünde bir ekran ile geliyor. 480x408 piksel çözünürlüğe sahip olan bu AMOLED panel, 2500 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Peki bu değerler ne anlama geliyor? 1.82 inç, kasa çapı 42 mm olan saatler için oldukça standarttır. Bu boyut özellikle de günlük kullanım için oldukça ideal kabul edilir.

480x408 çözünürlük ise akıllı saatler için oldukça yüksek bir çözünürlük. Hatta rakip markalarda daha düşük çözünürlükteki ekranların "retina" olarak tanımlandığını görebilirsiniz. 2500 nit parlaklık ise güneşli yaz günleri için bile oldukça ideal. Yine rakiplerde bu değer genellikle maksimum 2000 nit ile sınırlı kalıyor.

HUAWEI WATCH FIT 5 Pro Ekran Özellikleri Neler?

Eğer 42 mm saatler size biraz küçük geliyorsa ve Huawei Watch Fit 5 Pro tam da size göre. Saat, 1.92 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Ekran çözünürlüğü ise küçük kardeşinde olduğu gibi 480 x 408 piksel. Buna rağmen FIT 5 Pro söz konusu ekran parlaklığı olduğunda herkesi şaşırtmayı başarıyor ve AMOLED paneli tam 3000 nit parlaklığa ulaşabiliyor.

Öncelikle 480 x 408 çözünürlük sizi endişelendirmesin. İki saat arasındaki 0.10 inç boyut farkı çözünürlük konusunda bir fark hissettirmeye yetecek seviyede değil. Yani görüntü her iki saatte de fazlasıyla keskin olacaktır. Her iki modelde de kullanılan AMOLED ekran ise canlı renkler, derin siyahlar ve yüksek enerji verimliliği sağlıyor.

WATCH FIT 5 ve WATCH FIT 5 Pro'nun Batarya Özelikleri Neler?

HUAWEI'in her iki saati de 471 mAh büyüklüğünde batarya ile geliyor. Ben yaklaşık bir haftadır Pro modelini kullanıyorum. Bu süreçte sadece bir kez şarj etim o da saat kutudan ilk çıktığındaydı. Buradan yola çıkarak kullanım ömrünün en az bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. Üstelik bu yoğun kullanımda.

Şarj hızı bilinmese de HUAWEI'ın resmi açıklamasına göre tam dolum için gereken süre 60 dakika. Ki bugüne kadar pek çok akıllı saat kullanmış biri olarak söyleyebilirim ki bu saatlerden birini almanız durumunda hayal kırıklığına uğramayacaksınız.

WATCH FIT 5 ve WATCH FIT 5 Pro Ne Kadar Ağır?

Kalınlık ve ağırlık gibi detayların bu kadar küçük bir ürün için önemli olmadığını düşünebilirsiniz. Tam da bu noktada yanılıyor olursunuz. Akıllı saatler standart sadece bir aksesuar ya da saati öğrenebileceğinzi araçlar değil. Başta sağlık takibi olmak üzere pek çok avantajları var. Bunun için de bunları şarj olduğu zaman hariç 7/24 kolunuzda tutmalısınız.

Bu doğrutluda WATCH FIT 5'in ağırlığı 27 gram, WATCH FIT 5 Pro ise 30.4 gram. Ben FIT 5 Pro'dan önce 51,5 gram ağırlığa sahip Apple Watch Series 9 kullanıyordum. HUAWEI WATCH FIT 5 Pro'ya geçtikten sonra özellikle geceleri kolumun çok daha rahat ettiğini söyleyebilirim.

HUAWEI WATCH FIT 5 ve WATCH FIT 5 Pro'nun Sağlık Özellikleri Neler?

Akıllı saatlerin en büyük avantajlarından biri elbette sağlık takibi. HUAWEI WATCH FIT 5 serisi de bu tarafta oldukça dolu geliyor. Her iki modelde de kalp atış hızı takibi, SpO2 ölçümü, uyku takibi ve uyku solunum farkındalığı gibi özellikler yer alıyor. Yani saatler yalnızca kaç adım attığınızı ya da kaç kalori yaktığınızı göstermekle kalmıyor, gün içindeki genel sağlık durumunuz hakkında da fikir veriyor.

Yeni nesil TruSense sistemi sayesinde ölçümlerin daha hassas hale getirildiği belirtiliyor. Özellikle uyku takibi, nabız ölçümü ve kandaki oksijen seviyesi gibi veriler, günlük kullanımda en çok bakacağınız sağlık özellikleri arasında yer alacak. Ayrıca düşme algılama ve acil durum SOS desteği de serinin dikkat çeken özelliklerinden biri. Saat yüksek etkili bir düşüş algıladığında acil durum araması yapabiliyor. WATCH FIT 5 Pro ise sağlık tarafında biraz daha ileri gidiyor.

Pro modelde EKG analizi, atriyal fibrilasyon riski tespiti ve arteriyel sertlik ölçümü gibi daha gelişmiş özellikler bulunuyor. Ayrıca cilt sıcaklığı sensörü sayesinde kadın sağlığı takibi de daha detaylı hale geliyor. Kısacası standart model günlük sağlık takibi için yeterliyken, Pro model daha kapsamlı veriler isteyen kullanıcılara hitap ediyor.

HUAWEI WATCH FIT 5 ile Temassız Ödeme Yapılabilir mi?

HUAWEI WATCH FIT 5 ve WATCH FIT 5 Pro'da NFC desteği bulunuyor. Bu sayede uygun altyapı ve desteklenen ödeme servisleriyle saatinizi kullanarak temassız ödeme yapabiliyorsunuz. Yani markette, kafede ya da toplu taşıma gibi desteklenen noktalarda telefonunuzu veya cüzdanınızı çıkarmadan ödeme yapmak mümkün hale geliyor.

Tabii burada önemli nokta bu özelliğin kullanılabilirliğinin ülkeye, bankaya ve ödeme altyapısına göre değişebilmesi. Yani saatte NFC desteği var ancak temassız ödeme deneyimi için kullandığınız banka ya da ödeme servisinin de bu sistemi desteklemesi gerekiyor. Yine de akıllı saatini günlük hayatta daha aktif kullanmak isteyenler için bu özellik önemli bir artı.

HUAWEI WATCH FIT 5 ve WATCH FIT 5 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

HUAWEI WATCH FIT 5 serisi Türkiye'de satışa çıktı. Serinin standart modeli olan HUAWEI WATCH FIT 5, 7.999 TL başlangıç fiyatıyla satılıyor. Daha büyük ekran, daha premium malzeme ve gelişmiş sağlık özellikleri isteyenler için hazırlanan HUAWEI WATCH FIT 5 Pro'nun başlangıç fiyatı ise 11.499 TL.

Ön satış döneminde bazı kampanyalar da var. HUAWEI WATCH FIT 5 için 99 TL ön ödeme yapan kullanıcılara 500 TL indirim ve FreeBuds SE 2 kablosuz kulaklık hediye ediliyor. WATCH FIT 5 Pro tarafında ise yine 99 TL ön ödeme yapanlara 1.000 TL indirim ve FreeBuds SE 3 kablosuz kulaklık hediyesi sunuluyor.

Bu açıdan baktığımızda WATCH FIT 5 daha ulaşılabilir fiyatlı bir seçenek olarak öne çıkarken, WATCH FIT 5 Pro daha parlak ekran, daha dayanıklı malzeme, EKG desteği ve gelişmiş spor özellikleri isteyen kullanıcılar için konumlandırılıyor.

Editörün Yorumu

Yukarıda da belirttiğim üzere ben bir süredir HUAWEI WATCH FIT 5 Pro kullanıyorum. Beni en çok şaşırtan ise bu kadar uygun fiyatlı bir saatin bu kadar çok ve dikkat çeken özellikler sunması. Ben tasarım, ağırlık ve pil ömrü konsunda fazlasıyla memnunum. Eğer konuyla ilgili daha fazla bilgi isterseniz HUAWEI WATCH FIT 5 Pro inceleme içeriğimize ulaşabilirsiniz.