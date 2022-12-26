Netflix Türkiye İçerikleri Dünya'da Giderek Popülerleşiyor

Netflix hepimizin bildiği üzere farklı bölgelere özgü orijinal içerikler yayınlama konusunda sektörün öncüleri arasında yer alıyor. Bu konuda gerek Dünya'nın farklı ülkelerinde gerek ülkemizde sayısız orijinal içerikle sayısız başarıya imza atan Netflix'in Türkiye'ye özgü içerikleri, Türkçe öğrenimini ve Türkiye'yi ziyaret etme isteğini artırdığı ortaya çıktı.

Netflix hâlihazırda Türkiye'ye özgü orijinal içeriklerini 190 farklı ülkeye sunuyor. Onlarca farklı orijinal Türkçe içeriğinin Dünya'nın geri kalanında gördüğü ilgiyi ölçmek adına bir araştırma gerçekleştiren şirketin bu araştırması Netflix Kültürel Yakınlık Araştırması olarak geçiyor.

Netflix Kullanıcılarının Türkçe Öğrenme İsteği Artıyor

Araştırmanın sonuçlarına göre Netflix'in global üyeleri, üye olmayan kesime kıyasla orijinal Türkçe içeriklerini 1.5 kat daha fazla seyrediyor. Bu da Netflix'in bir ülkeye özgü içerikleri farklı kültürlere taşıma konusundaki öncü başarısını ortaya koyuyor. Ayrıca Netflix'ten orijinal Türkçe içerikleri seyreden kullanıcıların Türkiye'yi ziyaret etme isteği de izlemeyenlere göre 2.6 kat daha fazla.

Türkçe diline olan ilginin ölçüldüğü alanda ise Netflix'ten orijinal Türkçe içerikleri izleyenler arasında Türkçe diline olan ilgisini artanların oranı, izlemeyenlere kıyasla 4.6 kat daha fazla. Bu da Türkçe'nin giderek merak edilen ve popülaritesini artıran bir dil olduğunu gözler önüne seriyor. İçerikler tüm bunların yanı sıra Türk kültürüne, Türk mutfağına ve Türk tarih ve edebiyatına olan ilgiyi de artırmakta.

Netflix Türkiye'nin imzasını taşıyan içerikler, global listelerde de önemli yer elde etmeyi başarıyor. 2022 yılı içerisinde 45 ülkeyi kapsayan en iyi diziler listesinde Zeytin Ağacı, Yakamoz S-245, Sen Yaşamaya Bak ve Aşk Taktikleri gibi orijinal Türkçe içerikler önemli yer elde etmeyi başardı.