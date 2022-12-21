Netflix Şifre Paylaşımı Artık Yasa Dışı Olarak Kabul Ediliyor!

Bir devlet kurumuna göre Netflix gibi çevrimiçi akış hizmetlerinde sahip olduğunuz üyeliklerin şifrelerini paylaşmak artık yasalara aykırı. Fikri Mülkiyet Ofisi (IPO), Salı günü uygulamanın bununla ilgili bir telif hakkı yasasını çiğnediğini söyledi.

Birleşik Krallık'ta ve Dünya genelinde genellikle hizmet sözleşmelerine aykırı olmasına rağmen, birlikte yaşamayan kişilerin akış hizmeti şifrelerini paylaşmaları yaygın görülen bir durum. Netflix bu tür durumlarda herhangi bir yasal işlem başlatacağına dair geçmişte herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Fikri Mülkiyet Ofisi (IPO) ise Netflix'in aksine bunun hem cezai hem de hukuki bir mesele olduğunu söyledi. Fikri Mülkiyet Ofisi'nin yapmış olduğu açıklama ise şu şekilde:

"Ceza ve medeni hukukta, amacın bir kullanıcının telif hakkıyla korunan eserlere ödeme yapmadan erişmesine izin vermek olan şifre paylaşımı durumunda uygulanabilecek bir dizi hüküm vardır. Bu hükümler, koşullara bağlı olarak sözleşme hükümlerinin ihlali, dolandırıcılık veya ikincil telif hakkı ihlalini içerebilir. Bu hükümlerin medeni hukukta sağlandığı durumlarda, gerekirse mahkemeler aracılığıyla işlem yapmak hizmet sağlayıcıya kalmıştır."

Netflix Şifre Paylaşımını Azaltacak Özellikler Üzerinde Çalışıyor

Netflix konuya dair en son, başkalarının hesaplarını ödünç alan kişilerin kendi hesaplarını oluşturmalarını, profillerini yeni bir hesaba aktarmalarını ve ayrıca insanların aileleri veya arkadaşları için fazladan ödeme yapmaları için "alt hesaplar" oluşturmalarını "kolaylaştırmak" istediğini söylemişti. Keza bununla ilgili pek çok bölgede önemli testler de gerçekleştirildi. Netflix bu özellikleri 2023'ün başlarında "daha geniş çapta" sunmaya başlayacağını söyledi.

Bu hukuki dayanaklardan ötürü Netflix'in başının ağrıyıp ağrımayacağı şimdilik belirsiz ancak ilerleyen süreçte konuyla ilgili daha çok detayın ortaya çıkacağı aşikâr.