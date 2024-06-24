Netflix'ten Artan Abonelik Fiyatlarına ve Kaçan Kullanıcılara Çözüm! Ücretsiz Paket Gelebilir

Netflix cephesinde yapılan zamlara karşın aboneliklerini iptal eden veya yeni abonelik satın almaktan çekinen kullanıcılar için çözüm yolları araştırılıyor. Güvenilir bir kaynak bugün paylaştığı bir bilgiyle platformun izleyici kitlesini artırmak için ücretsiz bir paket üzerinde çalıştığını gözler önüne serdi.

Netflix Ücretsiz Paket İçin Kolları Sıvadı: Peki Hangi Ülkelerde Mevcut Olacak?

Bloomberg, Netflix'in Avrupa ve Asya pazarlarında kullanılacak bir ücretsiz abonelik paketi üzerinde çalıştığını iddia etti. Bilindiği gibi platform daha önce Kenya gibi pazarlarda ücretsiz paket denemesi yapsa da geçen yıl bu çalışmalarına son verdi.

Şu an için ücretsiz paketin kullanıma sunulacağı tarih veya hangi ülkelerde mevcut olacağıyla ilgili resmi bir açıklama yok. Ancak kaynağa göre platform ilk etapta Almanya veya Japonya gibi reklamlı paketin satışının yapıldığı pazarlara odaklanmak istiyor. Belirli bir abone sayısına ulaşılan ABD gibi dev pazarlarda ise bu paket sunulmayacak.

Netflix'in reklamlı paketi şu an için Türkiye'de mevcut değil. Bu nedenle ücretsiz plan kullanıma sunulsa bile ülkemize gelmeme ihtimali olabilir. Son olarak şu an için her şeyin çok erken olduğunu ve ilerleyen dönemlerde bazı şartların değişebileceğini belirtmekte fayda var.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.