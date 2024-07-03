Netflix'ten Tartışma Yaratan Hamle: Ucuz Paket Kaldırıldı!

Bazı Netflix kullanıcıları, dünya genelinde sıkça tercih edilen uygun fiyatlı bir abonelik paketinin kaldırıldığını bildirdi. Sosyal medyada paylaşılan gönderilere baktığımızda, Netflix uygulaması üzerinden mevcut paket abonelerine bir bildirim yapılarak kendilerinden yeni bir abonelik planı seçmeleri isteniyor.

Netflix, Uygun Fiyatlı Reklamsız Paketi Kaldırmaya Başladı

Reddit platformunda paylaşılan görseller, Netflix'in en ucuz reklamsız abonelik paketini kaldırmaya başladığını gösteriyor. Bu paket, aynı zamanda 'Temel Plan' olarak da bilinirken, kullanıcıların reklam izlemeden alabilecekleri en uygun fiyatlı plan konumundaydı.

Netflix'i izlemek için son gününüz 13 Temmuz. İzlemeye devam etmek için yeni bir plan seçin.” Temel plan için ayda 11,99 ABD doları ödeyen abonelerin, 6,99 ABD doları tutarındaki reklam destekli katmanı, 15,49 ABD doları tutarındaki reklamsız katmanı veya 22,99 ABD doları değerindeki reklamsız 4K premium planını seçmesi gerekecek.

Söz konusu paylaşımlara baktığımızda, Netflix'in bu bildirisini alan abonelerin büyük bir çoğunluğunun Kanada ve İngiltere'de ikamet ettiğini görüyoruz. Bu durum, şirketin geçtiğimiz ocak ayında mevcut aboneler için temel planın kademeli olarak kaldırılacağına yönelik açıklamasıyla büyük ölçüde örtüşüyor.

Netflix'in hem Kanada hem de İngiltere'deki fiyatlandırma sayfasında, mevcut aboneler için artık "Temel plan durduruldu" ve "Planınızı istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz" ibareleri yer alıyor. Ayrıca, şirketin geçen yıl yeni aboneler için de bu planı kaldırdığını belirtelim. Yani, temel plan için artık yolun sonunun geldiğini söylemek mümkün.

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