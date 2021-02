Netflix Uyarlaması Zelda'nın Neden İptal Edildiği Belli Oldu

Netflix uyarlaması Zelda'nın iptal nedeni yıllar sonra ortaya çıktı. 2015 yılında The Wall Street Journal'da (WSJ) tüm zamanların en popüler video oyunu serilerinden bir tanesi olan The Legend of Zelda'nın Netflix uyarlamasının çıkacağı bildirilmiş ancak ne yazık ki söz konusu haberin üzerinden bir süre sonra iptal kararının alındığı bildirilmişti. Bu iptal kararının sebebi en nihayetinde gün yüzüne çıktı.

Netflix Uyarlaması Zelda Neden İptal Edildi?

WSJ, 2015 yılında Japon merkezli oyun geliştiricisi Nintendo ve Netflix'in The Legend of Zelda için ortak bir projede yer alacağını duyurmuştu. WSJ'nin haberinde tüm zamanların en popüler video oyunu serilerinden bir tanesi olan The Legend of Zelda'nın Netflix uyarlamasının geleceği ortaya çıkmıştı.

WSJ'nin kaynağına göre Hyrule adlı fantastik bir dünyanın içinde yer alan Zelda adlı bir prensesi kurtarması gereken Link isimli sıradan bir çocuğu konu alan The Legend of Zelda'nın animasyon uyarlaması o zamanlarda henüz ilk aşamalarındaydı. Video oyununun Netflix uyarlaması, Netflix'e göre aile ile izlenebilecek bir Game of Thrones'a benziyordu. Bu bilgiler proje ile yakından bir ilgisi olan ancak kendi ismini gizli tutan birisi tarafından verilmişti.

Uyarlamanın neden iptal edildiğine ilişkin aydınlatıcı bir açıklama yapılmadığı için video oyununun hayranları da konu ile ilgili çeşitli iddialar ortaya çıktı. Söylentiler zaman içerisinde büyümeye devam etti ancak Nintendo tarafından da Netflix tarafından da konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Peki, ne oldu da geçmişten bugüne kadar video oyunu tarihinin en popüler video oyunlarından bir tanesi olarak kalmayı başaran The Legend of Zelda'nın Netflix uyarlaması gelmedi? Bu iptal kararının arkasında nasıl bir gerekçe yatıyor?

1 Şubat 2021 tarihinde The Serf Times isimli bir YouTube kanalında bir röportaj yayımlandı. Bu röportajda yer alan isim ise Adam Conover oldu. Conover, konu ile ilgili bazı önemli noktalara değindi.

Conover'ın açıklamasına göre College Humor, Star Fox ve Fantastic Mr. Fox'u bir arada toplayacak bir şeyler planlanıyordu. Zelda'nın yaratıcısı Shigeru Miyamoto, konunun ayrıntıları hakkında konuşmak için ofise dahi geldi. Conover'ın söylediklerine göre proje yaklaşık bir ay sonra iptal edildi ve patronuna ne olduğunu sordu.

Conover'ın açıklamasına göre Netflix'ten biri Nintendo ile Netflix'i bir araya getiren proje hakkında bilgileri sızdırmasından sonra Nintendo projenin fişini çekme kararı aldı. Conover'ın açıklamasından da anlaşılacağı üzere Zelda'nın Netflix uyarlamasının geleceğine ilişkin haberler aslında doğruydu.