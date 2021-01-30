Netflix Uyku Zamanlayıcı ile Dizi İzlerken Uyuyakalmaya Son

Netflix uyku zamanlayıcı nedir, nasıl kullanılır? Netflix'in yeni özelliğiyle birlikte film veya dizi izlerken alarm kurabilirsiniz. Netflix açıkken uyuyakalan herkes için kullanışlı bir araç olacak gibi gözüküyor.

Netflix'teki en sevdiğiniz diziyi izlediğiniz sırada uyuyakalıyor musunuz? Netflix izlemek gece rutininizin bir parçasıysa şirketin yeni özelliğine göz atmalısınız. Netflix bugün Android abonelerinin uyku zamanlayıcısı ayarlamasına olanak tanıyan küresel bir test başlatıyor.

Netflix uyku zamanlayıcı isimli özellik, kullanıcıların 15 dakikalık, 30 dakikalık, 45 dakikalık bir zamanlayıcı ayarlamalarına veya izledikleri her şey bittiğinde otomatik kapanmasına olanak tanıyor. Zamanlayıcı sona erdiğinde Netflix uygulaması otomatik olarak kapanıyor. Bu, uyumaya yardımcı olmak için dizi veya film izleyen herkes için mükemmel bir çözüm olacak gibi gözüküyor.

Aslında geçen yılın sonuna doğru bu özelliğin gün yüzüne çıktığını görmüştük. O dönem resmi bir açıklama gelmemiş ve bu nedenle özelliğin nasıl çalışacağı belirsizdi. Ancak şimdi Netflix'in uyku zamanlayıcısı resmi olarak test aşamasında ve tüm Android kullanıcılarına açılmış durumda.

Netflix uyku zamanlayıcı nedir, nasıl kullanılır?

Netflix uyku zamanlama özelliğinin son güncellemeyle sunulduğunu belirtmek gerekiyor. (bu bağlantıdan ücretsiz indirebilirsiniz.) Güncellemeyle birlikte bir dizi izlerken programın sağ üst köşesinde yeni bir "Zamanlayıcı" düğmesi göreceksiniz. Bu, farklı seçeneklere sahip bir zaman çizelgesini açacak. Zamanlayıcı kapandığında hala uyanıksanız telefon alarmı gibi erteleme hakkına sahip olacaksınız.

Netflix uyku zamanlayıcı özelliğini kullanmak için aşağıdaki talimatları izleyebilirsiniz:

Mobil cihazınızda sevdiğiniz dizi veya filmi seçin ve oynatın. Sağ üst köşede, Zamanlayıcı etiketli bir saat simgesi göreceksiniz. Zamanlayıcıya dokunun. 15, 30, 45 dakika veya "Gösteriyi Bitir i seçin.

Özelliğin şu an itibarıyla yalnızca yetişkin profillerinde mevcut olduğunu hatırlatalım. Özellikle ekran süresi söz konusu olduğunda çocuklar için mükemmel olacak gibi görünse de henüz mevcut değil. Ancak bu özellik Netflix aboneleri arasında popüler hale gelirse hizmetin daha kalıcı bir parçası haline büründüğünü görebiliriz.

Aşağıdaki bağlantıdan Netflix son sürüm indirebilir ve hesabınız varsa son yeniliklerden faydalanabilirsiniz.