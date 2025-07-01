Netflix'ten İlginç Ortaklık: Uzay Şirketiyle ile Birlikte Çalışacak

Netflix, NASA ile yaptığı yeni iş birliği kapsamında NASA+ canlı yayınlarını platformuna entegre etmeye hazırlanıyor. Böylece roket fırlatmaları, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) canlı görüntüler ve astronotların gerçekleştirdiği uzay yürüyüşleri Netflix üzerinden izlenebilecek. Peki, NASA+ içerikleri ücretsiz olarak web sitesinden yayınlanıyorsa neden böyle bir ortaklık yapmaya gerek duydular?

Bunun sebebi 1958 tarihli Ulusal Uzay Yasası. NASA'nın uluslararası bir uzay ajansı olarak kamuoyuna karşı sorumlulukları var. Netflix ile gerçekleşen ortaklık kapsamında bunu kolayca yapacak ve web sitesinde yayın yapıldığından haberi olmayan vatandaşları da böylece bilgilendirmiş olacak.

NASA+ İçerikleri Netflix Kataloğuna Ekleniyor

Netlix, NASA'nın gerçekleştirdiği canlı yayınları direkt platform üzerinden izleyiciyle buluşturacak. Böylece hem NASA yasalara uygun bir şekilde iş yapmış olacak, hem de yaptıkları işler vatandaşlara ulaştırılacak. Netflix de bundan payını alacak elbette. Yayınlar direkt olarak diğer içeriklerle aynı arayüz üzerinden izlenebilecek.

Netflix kataloğunda yer alacak NASA+ içerikleri:

ISS'ten yüksek çözünürlüklü dünya görüntüleri

Gerçek zamanlı roket fırlatmaları

Astronotların görev esnasında gerçekleştirdiği faaliyetler

Uzay görevlerinin çeşitli aşamaları

Netflix, son dönemde canlı yayınlara yönelerek spor, yarışma programları ve etkinliklere yer vermeye başlamıştı. Şimdi kataloğa uzay canlı yayınları da eklenecek. Kurum içinden sızan bilgilere göre, NASA ve Netflix arasındak iş birliğinin uzun vadede belgesel içeriklere ve etkileşimli eğitim programlarına dönüşme ihtimali de var.