Instagram Gibi GTA 6'ya Giriş Yapabileceğiniz Uygulama Geliyor
Çıkışıyla farkını ortaya koymak isteyen Grand Theft Auto 6 için bomba bir özellik yolda olabilir. Rockstar Games, GTA 6'ya özel uygulama geliştiriyor.
Rockstar Games, şimdiye kadarki en iyi GTA oyunu olacağına tüm kalbiyle inandığı Grand Theft Auto 6 için bir ilke imza atacak ve mobil için yardımcı uygulama geliştirecek. Tıpkı günlük uygulamalara giriş yapmak gibi; oyundaki haberlerin, NPC durumlarının ve mesajların görülebileceği bir GTA 6 sosyal medya uygulaması yolda olabilir.
Şu ana kadar bu konuyla ilgili kesinleşmiş bir bilgi olmadığını söylemek gerek. Zira tüm bu GTA 6'ya özel uygulama furyası, Rockstar Games'in yeni açtığı iş ilanı yüzünden ortaya çıktı.
GTA 6 Sosyal Medyası Gerçek Telefonlara Taşınıyor
GTA 6, bildiğiniz üzere serinin diğer oyunlarından çok daha farklı bir konumda olacak. Geliştirici stüdyo Take-Two'nun bu oyunu unutulmaz yapmak için çok çalıştığı zaten biliniyor. Stüdyo ve Rockstar, oyuncuların ilgisini artırmak için pek çok yeniliği gizliden gizliye geliştiriyor. Bu da onlardan biri olabilir.
Rockstar North tarafından açılan yeni bir iş ilanında mobil uygulama geliştirme konusunda uzman kişiler arandığı yazıyordu. Elbette ki sürprizi kaçmasın diye GTA 6'nın veya herhangi bir oyunun adı geçmiyor, ancak ilanı açan kişinin oyun baş geliştiricisi olması, beklentilerin artmasına neden oluyor. GTA 6 için uygulama geliştirilmesiyle şöyle senaryolar yaşanabilir:
- NPC durumlarını telefondan görme
- Görevleri takip etme
- Gelen mesajları görme
- GTA 5'teki gibi internet deneyimi
- Oyun içi ürün satın alma
- Oyun içi arkadaşlara mesaj gönderme (Online)
GTA 6 Spotify Benzeri Radyo Deneyimi
Rockstar, GTA 6'nın en iyi deneyimi sunması için çalışıyor. Yakın zamanda oyuna Spotify benzeri radyo sistemi ekleneceği de söylenmişti. Bu radyoda, telif hakkı ödenmiş parçaların dışında, sadece oyuna özel olarak üretilmiş parçalar da GTA 6'da yer alacak. Özellikle sanatçı Drake için özel bir radyo olacağı ve Drake'in hiçbir yerde bulunmayan parçalarının burada çalınacağı biliniyor.
Sizce Rockstar Games böyle bir entegrasyonu gerçekleştirebilir mi? Yorumlarda buluşalım.
Merakla Beklenen GTA 6 Xbox Mağazasına Geldi!
Uzun süredir merakla beklenen açık dünya oyunu Grand Theft Auto VI (GTA 6) Xbox mağazasına eklendi. İşte heyecanlandıran gelişmenin detayları!