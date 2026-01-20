Harry Potter, Batman ve Game of Thrones'u İsteyen Netflix, Kesenin Ağzını Açtı

Netflix, karşısına çıkan tüm engellere rağmen Warner Bros. Discovery'i satın almak için kararlı. Şirketin bu hedef ile arasındaki en büyük engel ise bir diğer potansiyel alıcı olan Paramount/Skydance. Her iki şirket de mevcut anlaşmanın şartlarını iyileştirmeye ve WBD yönetimini ikna etmek için çalışıyor. Bu doğrultuda harekete geçen Netflix, yaptığı teklifi güncelledi. Şirket Warner Bros. Discovery yönetim kurulunu ikna etmek için 82.7 milyar doları nakit ödemeyi teklif etti.

Netflix, Warner Bros. Discovery için 82.7 Milyar Dolar Nakit Ödeyecek

Netflix ve Paramount, Warner Bros. Discovery'i satın almak için kıyasıya bir yarış içinde. Günün sonunda kazanan taraf ise en yüksek teklifi yapan değil en iyi teklifi yapan olacak. Durumun farkında olan Netflix, 82.7 milyar dolar değerindeki teklifinde teknik ama bir o kadar kritik bir değişikliğe gitti.

Şirketin Warner Bros. Discovery'e sunduğu bir önceki teklif, nakit ve hisse senetlerinin kombinasyonundan oluşan bir teklif içeriyordu. Amaç ise borçlanma oranını düşük tutarak ilgili bedeli ödemekti. Ancak Paramount'un işin içine girmesi ve fiyat yükseltmesi durumu değiştirdi.

Netflix, bunun yerine WBD yönetimine 82.7 milyar dolar nakit ödeme yapmayı teklif etti. Netflix halihazırda anlaşma için bir miktar nakite sahip. Kalan kısım ise borçlanarak ödenecek. Ancak şirketin sürekli bir nakit akışına sahip olduğunu düşünürsek bu bedel kesinlikle ödenebilir.

Ayrıca Harry Pottter, Game of Thrones ve DC'nin telif hakları sayesinde Netflix'in mevcut abone sayısını ciddi oranda artabilir. Gelen bilgiler Warner Bros. Discovery yönetim kurulunun da teklifi beğendiği gelen bilgiler arasında.

Aslına bakarsanız Paramount'un WBD'ye sunduğu teklif, hisse başına 30 dolar ile Netflix'in hisse başına 27 dolar olan teklifinden çok daha yüksek. Üstelik benzer şekilde Paramount da nakit ödeme öneriyor. Ancak Netflix'in aksine Paramount'un büyük bir gelir akışı ve sermayesi bulunmuyor.

Paramount'un bu parayı ödemesinin tek yolu ise borç almak. Ancak WDB yöneticileri bu borcun şirketin geleceğini riske atacağından ve miraslarının silineceğinden korkuyor. Bu nedenle Netflix'in teklifi daha cazip geliyor. Bu teklif yarışını kimin kazanacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.