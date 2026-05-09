Akıllı Telefon Taksitleri İçin Yeni Düzenleme Yolda! Sınır Artacak

Ticaret Bakanlığı, akıllı telefonlardaki taksit sınırına yönelik önemli bir düzenleme üzerinde çalışmalara başladı. Yakın bir zamanda taksitle telefon almayı düşünen fakat mevcut sınırlamalardan dolayı istediği modellere erişemeyen kişiler, yeni düzenleme sayesinde daha gelişmiş donanıma sahip fakat fiyatı biraz yüksek olan akıllı telefonlara yönelebilecek.

Akıllı Telefon Taksitleri İçin Nasıl Bir Düzenleme Yapılacak?

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Ticaret Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan düzenleme, akıllı telefonlarda taksit için belirlenen limitin 30 bin TL ya da 35 bin TL seviyesine çıkarılması bekleniyor. Şimdiye kadar yalnızca 20 bin TL altında fiyat etiketine sahip olan telefonlar için 12 taksit yapmak mümkündü. Yeni düzenleme ise bu sınırı artırarak daha yüksek fiyata 12 taksit imkânıyla telefon almayı mümkün hâle getirecek.

Akıllı Telefon İçin Taksit Düzenlemesi Hangi Avantajları Sunacak?

Akıllı telefon taksitleri için mevcut sistemde 20 bin TL'nin altındaki telefonlar için 12 ay taksit yapılabiliyor. Bu tutarın üzerindeki cihazlar içinse taksit sayısı 3'e düşüyor. Bu da her ay daha yüksek bir fiyata ödeme yapmak zorunda kalınmasına yol açıyor. Sınırın 30-35 bin TL civarına çıkarılması ise tüketicilerin daha iyi donanıma sahip olan telefonları her ay daha uygun bir miktar ödeyerek satın almasını mümkün kılacak.

Diğer yandan son zamanlarda akıllı telefon fiyatlarında önemli bir artış olduğunu da göz önünde bulundurmakta fayda var. Mevcut akıllı telefon fiyatları göz önüne alındığında şu anki limit biraz düşük kalabiliyor ancak yakında artırılması beklenen bu sınırların mevcut telefon fiyatları karşısında tüketicinin daha çok seçeneği olacak.

Akıllı Telefon Taksitleri İçin Ne Zaman Düzenleme Yapılacak?

Akıllı telefonlar için yeni taksit düzenlemesinin Mayıs ayının sonunda ya da Haziran ayının başında hayata geçirileceği öngörülüyor. Yeni yapılacak olan düzenleme ile birlikte son zamanlarda görülen fiyat artışlarının karşısında tüketicilerin seçeneklerinin şu an olduğundan daha da artması, orta segment telefonlara erişimin kolaylaşması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Ticaret Bakanlığı tarafından akıllı telefonlarda taksit düzenlemesi üzerinde çalışılmasını önemli bir gelişme olarak görüyorum. Sınırın 30-35 bin TL seviyesine çekilecek olması, orta segment telefonların daha kolay erişilebilir hâle gelmesine yardımcı olacaktır. Öte yandan sektör için de önemli bir hareketlilik sağlayacaktır.