OnePlus'tan 13.380 mAh Bataryalı Tablet! 16 GB RAM'e Sahip

OnePlus'ın yeni tableti Pad 3 Pro'nun özellikleri belli oldu. Cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Bu sayede kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecke. 13 Mayıs'ta satışa sunulacak tablet ayrıca yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

OnePlus Pad 3 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 13,2 inç

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Çözünürlüğü: 2400 x 3392 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Parlaklığı: 1000 nit

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Batarya: 13.380 mAh

Hızlı Şarj: 67W

Arka Kamera: 13 MP

Ön Kamera: 8 MP

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OnePlus Pad 3 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

OnePlus'ın yeni tableti, 13,2 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Pad 3 Pro, LCD ekran üzerinde 2400 x 3392 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 1000 nit parlaklık sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Pad 2 Pro'da 13,2 inç ekran boyutu, 2400 x 3392 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 144Hz yenileme hızı ve 900 nit parlaklık tercih edilmişti.

1000 nit parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 144Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 144Hz kez güncelliyor. Bu Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 144Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli bir değerdir.

OnePlus Pad 3 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

Pad 3 Pro'da Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. Sekiz çekirdeğe sahip bu güçlü işlemci, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek.

MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen söz konusu işlemci daha önce POCO F8 Ultra, OnePlus 15 ve Samsung Galaxy S26 Ultra dahil olmak üzere çok sayıda mobil cihazda yer aldığını belirtelim. Pad 2 Pro'da ise Snapdragon 8 Elite mevcut. Bu işlemcinin de söz konusu mobil oyunları çalıştırabildiğini belirtelim.

OnePlus Pad 3 Pro'nun Bataryası Kaç mAh?

OnePlus'ın Android tableti, 13.380 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu kapasite, tabletin yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Cihaz ayrıca 67W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Pad 2 Pro'da ise 12.140 mAh batarya kapasitesi ve 67W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

OnePlus Pad 3 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus Pad 3 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor ancak Pad 2 Pro satılmıyor. Dolayısıyla Pad 3 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük.

OnePlus Pad 3 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Pad 2 Pro için 3.199 yuan (21.341 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Pad 3 Pro'nun önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 3.300 yuan (22 bin TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Tabelt Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 41 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle tabletin farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak OnePlus Pad 3 Pro'nun işlemcisi dikkatimi çekti. Tabletin güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile sorunsuz şekilde çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Cihazın ayrıca yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Yüksek yenileme hızı ise önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesine imkân tanıyor.