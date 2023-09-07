Netflix'in Yeni Yerli Dizisi 'Yaratılan'ın İlk Fragmanı Yayınlandı!

Netflix'in yeni yerli içeriklerinden biri olan "Yaratılan" dizisine dair yayın tarihi ve ilk fragman paylaşıldı.

Dünya edebiyatının klasiklerinden Mary Shelly imzalı Frankenstein'dan esinlenen yeni yerli içerik "Yaratılan" konusu kadar etkileyici kadrosuyla 8 bölümlük bir dizi olarak Netflix'te yayınlanacak.

Yaratılan Dizisi Konusu

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde Bursa’dan İstanbul’a uzanan bu epik öyküde Yaratılan, insanoğlunun en temel sorularından biri olan “ölüm ve sonrasına” odaklanıyor. Maceraperest, asi, heyecanlı ve zekası bedenine sığmayan genç tıp talebesi Ziya’nın en büyük dileği, çok iyi bir hekim olup tıbbın çare bulamadığı birçok salgın hastalığa derman olabilmektir. İstanbul’da tanıştığı delilik ve dahilik arasında duran hekim İhsan, onu bu dünyada anlayabilen tek kişi olmuştur. Birbirini bulan bu iki eksantrik ve yaralı ruh, beraber giriştikleri gizli ve yasaklı deneyin bedellerini ağır bir şekilde ödeyeceklerdir. Zira kodlarını çözmeye çalıştıkları kadim bir yazı onları adeta felaketin kapısına getirip bırakır.

Yaratılan Dizisi Fragman

Yaratılan Dizisi Oyuncuları

Erkan Kolçak Köstendil

Taner Ölmez

Engin Benli

Şifanur Gül

Bülent Şakrak

Sema Çeyrekbaşı

Devrim Yakut

Şehsuvar Aktaş

Durul Bazan

Macit Koper

Ekremcan Arslandağ

Ümmü Putgül

Şennur Nogaylar

Yaratılan Dizisi Ne Zaman Yayınlanacak?

Yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği Yaratılan, 20 Ekim’de tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te yayınlanacak.

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