Netflix'in Yeni Dizisi Yaratılan'ın Yeni Fragmanı Yayınlandı!

Netflix, dünya edebiyatının klasiklerinden Mary Shelly imzalı Frankenstein'dan esinlenen yeni yerli içerik "Yaratılan"ın yeni fragmanını yayınladı. Ayrıca diziye dair yeni görüntüler de paylaşıldı.

Yaratılan Dizisi Konusu

Evrenin sırlarını çözmeye çalışan genç ve hırslı tıp öğrencisi Ziya ile sıradışı bir hekim olan İhsan’ın birlikte çıktıkları zorlu yolculuğu epik bir dille ekrana taşıyan ve güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken Yaratılan, 20 Ekim’de tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te yayınlanacak.

Yaratılan Dizisi Yeni Fragman

Yaratılan Dizisi Oyuncuları

Erkan Kolçak Köstendil

Taner Ölmez

Engin Benli

Şifanur Gül

Bülent Şakrak

Sema Çeyrekbaşı

Devrim Yakut

Şehsuvar Aktaş

Durul Bazan

Macit Koper

Ekremcan Arslandağ

Ümmü Putgül

Şennur Nogaylar

Yaratılan Dizisi Görüntüleri

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