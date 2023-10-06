Netflix'in Yeni Dizisi Yaratılan'ın Yeni Fragmanı Yayınlandı!
Netflix'in yeni yerli içeriklerinden Yaratılan'ın yeni fragmanı yayınlandı. İşte diziye dair tüm detaylar!
Netflix, dünya edebiyatının klasiklerinden Mary Shelly imzalı Frankenstein'dan esinlenen yeni yerli içerik "Yaratılan"ın yeni fragmanını yayınladı. Ayrıca diziye dair yeni görüntüler de paylaşıldı.
Yaratılan Dizisi Konusu
Evrenin sırlarını çözmeye çalışan genç ve hırslı tıp öğrencisi Ziya ile sıradışı bir hekim olan İhsan’ın birlikte çıktıkları zorlu yolculuğu epik bir dille ekrana taşıyan ve güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken Yaratılan, 20 Ekim’de tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix’te yayınlanacak.
Yaratılan Dizisi Yeni Fragman
Yaratılan Dizisi Oyuncuları
- Erkan Kolçak Köstendil
- Taner Ölmez
- Engin Benli
- Şifanur Gül
- Bülent Şakrak
- Sema Çeyrekbaşı
- Devrim Yakut
- Şehsuvar Aktaş
- Durul Bazan
- Macit Koper
- Ekremcan Arslandağ
- Ümmü Putgül
- Şennur Nogaylar
Yaratılan Dizisi Görüntüleri
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